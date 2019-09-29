BLACKPINK Jisoo高顏值胞姐激似韓孝周　29歲已是兩子之母

韓國女團BLACKPINK 4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa顏值都非常高，她們的家人也一直是粉絲關注的焦點。近日Jisoo 29歲的親姐姐金智允（김지윤）出演育兒節目《Trio’s Childcare Challenge》時，其激似韓國女演員韓孝周的高顏值成為熱話，沒想到她已是兩子之母。

由於BLACKPINK成員都非常保護家人，所以出道以來都少有公開其照片。日前29歲的金智允帶着丈夫和分別3歲及5歲的兒子，出演KBS的育兒節目。由於金智允顏值非常高，與一般女大學生毫無分別，因此迅速成為網上熱話。雖然她未有在節目中主動講到自己是女偶像家人，但眼利的粉絲就發現，金智允正是Jisoo的親姐姐，而兩人的確有幾分相似。由於Jisoo哥哥的外貌也曾公開，所以不少網民知道金智允的身份後，不禁大讚金家的優秀基因！

BLACKPINK Jisoo姐姐顏值極高，有「軍浦韓孝周」之稱。（KBS截圖）

韓孝周曾出演《W－兩個世界》等韓劇，兩人非常相似吧？（DB）

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Jisoo姐姐因顏值非常高，並與曾出演韓劇《W－兩個世界》的韓孝周撞樣，自高中起就有「軍浦韓孝周」之稱。丈夫在節目中介紹，金智允誕下大仔前是一名空姐，為了全力照顧兒子短暫成為全職媽媽。直至3年前細仔出世後，金智允並沒有返回航空業，相反選擇投身育兒相關的行業。雖然節目上只公開了金智允一部分生活照，網絡上亦未見更多照片，但不同的角度可見，她的確與韓孝周有99%相似。首次公開兩名兒子，部分粉絲都表示不知道Jisoo姐姐原來已是人母，又大讚小朋友非常可愛。

Jisoo哥哥的照片也曾公開，金家的優秀基因果然惹人羨慕。（Naver）

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