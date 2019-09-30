【專訪】YouTuber變TVB歌手　戴祖儀開竅：做人有事業心會好啲！

戴祖儀（Joey）經常主持TVB的綜藝節目，包括《粵講粵㜺鬼》和《娛樂大家》中看見她的身影。最近星期一至五晚上播出的《長命不老》是主持之一，短短入行一年多，以新人來說其實機會非常多。不過工作也是主持居多，大家會不會忘記她是歌手的身份？ 撰文：賴家杰 攝影：陳志嵐 短片：呂榮棟、陳錦超 剪接：吳宇峰

TVB星期一至五晚上播出的綜藝節目《長命不老》是想跟觀眾分享養生之道。節目主持會分別帶大家中國和台灣尋找這些方法，而戴祖儀（Joey）和黃庭鋒被委派到台灣。二人嘗試到不同養生的方法外例如電鑽療、刀療等。若說到最令大家期待是預告說他們去浸溫泉養生療法，因為可以見庭鋒show肌肉，Joey穿著性感泳裝。結果庭鋒沒有令大家失望秀出六嚿腹肌，相反Joey竟然穿著長袖密實泳裝，「我返到香港都畀黎諾懿同麥美恩話我做咩著潛水衣去浸溫泉。可能我啱啱拍呢個節目時候冇乜事業心，我覺得浸溫泉係健康節目，諗住著長袖焗汗都幾好。點知返到嚟終於學到，做人應該要有一個好強嘅事業心會好啲。」

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Joey與庭鋒到台灣試咗不少療法。（網上截圖）

台男主動搭訕：我唔識應付！

台灣出名不少美食，去了9日8夜拍攝節目，當然趁著這個機會吃了不少豐富美食。尤其是到最後一天有自由活動時間，Joey獨自去了當地的商店街遊玩，然後便遇上了一件趣事，「突然間有台灣男仔走嚟問我拎聯絡方法，但之後我都覆佢我唔係台灣人。佢繼續好主動撩我傾好多新話題，然後我一路講一路走，愈走愈快。始終我係香港冇畀人搭過訕，所以我唔識應付。對上一次搭訕已經係我中學，仲要唔係面對面，係佢留紙仔畀我。」Joey強調對方是帥哥，可惜最後害羞關係逃離現場。

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Joey係《粵講粵㜺鬼》裡面都經常發揮搞笑本色。（網上截圖）

愛肥男不愛彭于晏？

對於Joey來說雖然認識帥哥是一個很好的機會，若然認識到彭于晏固然更加之好，她始終覺得一個帥哥通常會是很幽默。目前單身的她要拍拖的話反而不會選擇帥哥，她解釋：「我會一路好希望遇到一個理解我嘅人，始終入咗呢行好多事要考慮，譬如說行街都唔可以拖手，好多形象上會介意。所以好希望會搵到包容同體貼嘅另一伴。如果真係要貼地搵另一伴，外表對我嚟講真係唔重要，我反而覺得肥嘟嘟男仔有肚腩幾得意。」

坦言常常被誤以為是很難追求的對象，但其實不是，只因為她喜歡面對面聊天，不太常常回覆電話msg，導致不給別人追求的機會。（陳志嵐攝）

白羊座女生唔服輸

Joey由街頭表演音樂到YouTube拍片唱歌，再到現在簽約給星夢娛樂做歌手，出道短短一年，唱歌、拍劇、主持等接獲不少，機會非常多。Joey感激這一年多大家給的意見：「無論係支持我或者好鍾意我把聲嘅人又好，討厭我好憎我把聲嘅人都好，都係令我進步。初入行時面對大眾評論，其實我係驚，乜原來咁多人憎我。不過可能我星座係白羊座，唔服輸嘛，我去學唱歌同練唱歌，咁一年起碼我有進步，唔會畀自己退出。希望有一日感動到討厭我嘅人，令到佢哋會鍾意我。」

性格是大情大聖，本身便是愛說話的人，她表示可能因為這樣有人覺得她性格是很做作。（陳志嵐攝）

只專注做歌手？ 多線發展都一樣得

音樂上發展需要時間去浸淫，反而她在主持工作方面的機會甚至比起做音樂多出很多。其實做歌手可能有時候只會希望專注於在唱歌方面而不是往多方面發展，但是似乎並不適用於在Joey的身上，「其實我內心係一個好活躍嘅人，所以我除咗唱歌之外，我都好鍾意扮鬼扮馬。我好多謝公司畀好多機會，例如做綜藝主持，同埋之前有拍戲，令我可以挑戰好多唔同自己。」

Joey的音樂風格她說是偏向於陳綺貞的風格。（陳志嵐攝）

「我偶像係蕭敬騰！」

自彈自唱的風格令人會聯想起陳綺貞，Joey希望能在陳綺貞身上偷師能往這類型發展，但要說到偶像Joey的答案說出來真的是嚇一跳，她說：「其實我偶像係蕭敬騰，佢真係一個天才，無論台風、作曲、毅力、佢堅毅程度完全係超越我想像範圍。佢未紅之前就一直不斷練習不斷練習，然後有今日嘅成續。」雖然老蕭音樂風格與Joey的音樂風格完全不一樣，但老蕭的堅毅不屈不只是值得Joey去學習，其實大家應該要好好學習這種堅毅精神，想做的事將來一定會成功。

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