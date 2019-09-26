【專訪】TVB欠一個視后交代　黃智雯：一定係我做得唔夠好

黃智雯（Mandy）自去年劇集《三個女人一個「因」》劇中飾演人格分裂角色的她在播出後，演技備受肯定，更有人格分裂的病人有找她傾談這病情的事。該劇集播放完後事隔一年才有《街坊財爺》播出，這一年期間Mandy並沒有停下腳步，為自己的演藝事業更上一層樓，特地遠赴法國學做戲。而她拍攝的劇集《十八年後的終極告白》、《降魔的2.0》和《使徒行者3》全部是飾演第一女主角，這三套也是大作，只是播出時間還沒暫定，相信接下來總有一套會令她套下視后寶座。

近期播放的劇集《街坊財爺》Mandy在劇中飾演朱瑪莉（Mary）是第二女主角，劇中她職業是一名社工。此劇集是屬於喜劇類型，曾有演員說過拍喜劇比起拍攝悲傷要哭哭啼啼類型的劇集還要難，何解？無他的，因為喜劇時常要保持一股正能量，要看起來真的是很歡樂，所以這次其實對Mandy來說有點辛苦，因為要長期保住真的很累。幸好這次Mandy劇中的對手每一個是喜劇泰斗，「鄭則士、苑瓊丹、邵美琪，佢哋都係喜劇之王。要聽佢哋講對白真係要好留心，驚Take唔到佢哋。不過苑仔真係好厲害，佢基本上每一Take都有唔同，真係一個好千變萬化演員。真係好開心可以同一班前輩合作。」

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願意接受前輩指導

Mandy在拍攝過程中其實一直當自己是一名學生來是來「見識」，因為劇中不少前輩會在這部劇集教導後輩演技上的問題，Mandy很榮幸成為其中之一，「鄭則士（Kent哥）真係好好，就算場戲冇佢或者佢收咗工都好，佢都會預早去場地陪我哋一齊讀劇本，甚至畀Tips提我哋點做。佢唔單單只係顧自己嘅角色，仲會顧埋其他人角色。所以佢畀意見我，我都好信任佢，我覺得我係BB班嚟上堂。」

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特意去法國學做戲 何謂演戲呢？

事隔一年才有劇集播出，令人感覺Mandy產量其實不多，但是事實卻是她拍攝的劇集還在拍攝當中，重點有三套劇集也是第一女主角，包括：《十八年後的終極告白》、《降魔的2.0》和《使徙行者3》。幾部劇集要排住隊播出，亦需要一段時間，所以Mandy為了不讓自己空閒起來，特意去到法國學習演戲，想將自己演技再昇華，「我喺法國上堂時候越上堂越發覺自己嘅不足，有時候我會諗何謂演戲呢？你話我做戲係咪好好，我又唔覺得囉，因為實在太多海量嘅事要去學習。法國老師教過我嘅說話我仲係到咀嚼，呢一刻我仲反思緊我學到之後應該要點去應用我演戲上面呢。我從來唔覺得我有邊個範疇特別叻，但我只可以話我好鍾意演戲呢件事，只要鍾意就會有一日成功。」

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最失意竟然係飲醉酒？

只要喜歡一件事情，Mandy便會全力去做，這想法也挺符合她的性格。只不過做藝人難免會遇上一些失意、挫折、迷茫等這是一個「低潮期」，但似乎Mandy並不太認同，她說：「我最失意其實係飲醉酒，我唔知道呀，唔好再問我失意。唔開心一定會有，挫敗都有，我冇一件特別大嘅事令我產生一個放棄念頭。我從來真係冇，樽頸位一定有，我曾經都有諗過自己係咪唔正常，我係幸運到冇呢件事出現？但唔係囉，當你真係好鍾意呢件事情時候，你遇到嘅苦你都會當佢係樂，雖然真係好似成日聽人講，但呢個係真。」

專重伴侶 不刻意提起

娛樂圈藝人以往的感情事一直受外界關注，可是Mandy自公布戀情以後，其實大家對她很好，並沒有刻意關注，「我唔會刻意去提，對方始終係圈外人，我覺得唔應該影響佢工作。始終行外人唔太面對記者或習慣別人眼光，行外人都未必會理解，我都會去體諒，大家要調整。」

想知Mandy專訪仲講左乜？睇以下相片captiion睇下佢點啦！

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