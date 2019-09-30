《Running Man》宋智孝等大玩釣龍蝦　即釣即煮連刺身都有得食

韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》早前一連三集播出9周年粉絲見面會特輯，八位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻、池錫辰落力唱歌跳舞，以感謝粉絲9年來的支持。《Running Man》 節目組為了慰勞八位主持，於是昨日（29/9）播出的節目安排八位主持到花生田、動物園和釣魚場地寓任務於娛樂，當中最吸引觀眾的，必定要數到《Running Man》在釣魚場地釣龍蝦的環節。

《Running Man》早前一連三集播出9周年粉絲見面會特輯，最令觀眾難忘的是八人精彩群舞表演。（《Running Man》畫面）

《Running Man》主持早前完成9周年粉絲見面會，節目組特意安排主持到釣魚場地釣龍蝦輕鬆一下。（《Running Man》畫面）

唔知《Running Man》釣成點呢？

+ 10 + 9 + 8

《Running Man》節目組要求主持人在30分鐘內釣到龍蝦，釣到龍蝦重量最輕的成員將會獲得懲罰獎章一個，而釣龍蝦的同時，主持人亦要拍下梁世燦的身體部位，才算得上是完成任務。不過觀眾將重點放在龍蝦上，因為主持人成功釣到龍蝦後，釣魚場會將龍蝦製成刺身、蒸龍蝦、龍蝦即食麵等等，主持人吃得津津有味，看得觀眾口水直流！

池錫辰成功釣到一隻龍蝦和一條魚，眾多位主持之中成績最好。（《Running Man》畫面）

釣魚場會為客人炮製漁獲，主持均吃得津津有味。（《Running Man》畫面）

究竟釣返嚟嘅龍蝦可以點煮呢？

《Running Man》主持所去的釣魚場名為「連谷釣魚場」（연곡낚시터），位於京畿道楊州市，從首爾出發到釣魚場約需1.5至2小時，入場費為一萬韓元（約港幣65元），免費提供魚竿和魚餌。除了龍蝦之外，顧客還可以釣到鮑魚和淡水鰻魚，釣魚場會按漁獲的種類和重量計算價錢，龍蝦每公斤45,000韓元（約300港元），而淡水鰻魚則每公斤40,000韓元（約265港元），價格雖然略貴，不過一班《Running Man》粉絲或三五知己去釣魚場打卡釣魚過癮又未嘗不可。

《Running Man》主持所去的釣魚場名為「連谷釣魚場」，入場費為一萬韓元（約港幣65元），免費提供魚竿和魚餌。（Naver/@yeongokgi）

《Running Man》主持難得一場來到，釣魚場老闆當然要和主持合照。（Naver/@yeongokgi）

連谷釣魚場（연곡낚시터）

地址：京畿道楊州市白石邑連谷道182號街100（경기 양주시 백석읍 연곡로182번길 100）

交通：乘搭地鐵一號線到楊州站，然後轉乘51號巴士，在連谷2里磨坊站（연곡2리방앗간）下車，往左邊步行10分鐘後抵達釣魚場

聯絡電話：(031) 879 5311（韓國國際區號為82）