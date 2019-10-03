【請融化我吧】池昌旭左右逢源　與元珍雅、尹世雅展冰凍三角戀

韓國電視劇《奇皇后》和《Healer》的男主角池昌旭最近完成一年零八個月兵役，於4月27日正式退伍，一眾「池太」苦候多時，必然非常期待男神回歸幕前。為了回應粉絲訴求，池昌旭近日接拍tvN新劇《請融化我吧》，並於上周六首播，池昌旭在《請融化我吧》一劇中，與實力派演員元珍雅（又譯：元真兒）和尹世雅上演冰冷而甜蜜的三角戀。

池昌旭最近完成一年零八個月兵役，於4月27日正式退伍。（視覺中國）

池昌旭（左一）近日接拍tvN新劇《請融化我吧》，與實力派演員元珍雅（左二）和尹世雅（右二）上演冰冷而甜蜜的三角戀。（《請融化我吧》官網）

《請融化我吧》故事背景由1999年跨越至2019年，第一、二集講述綜藝節目製作人馬東燦（池昌旭飾）製作冷凍人實驗節目，他不只找來時常參與電視實驗的高美蘭（元珍雅飾）參與節目，更為了增加說服力而親身參與今次實驗。不過，因為一場神秘陰謀，兩人原定冷凍24小時，變成冷凍了20年。馬東燦和高美蘭後來獲救，但醒來時卻發現時間由原本生活的1999年變成2019年，家人、同事及馬東燦的初戀情人羅河英（尹世雅飾）亦已變老，令兩人大感衝撃。

《請融化我吧》講述池昌旭與元珍雅參與24小時冷凍人實驗節目，卻因一場神秘陰謀被冷凍20年。（《請融化我吧》劇照）

池昌旭醒來時，發現家人、同事，還有初戀情人已變老。（《請融化我吧》劇照）

20年嚟大家個樣有咩變化？

+ 4 + 3 + 2

池昌旭的兩位拍檔演技均獲得肯定，元珍雅是近年堀起的新生代實力派女演員，2017年，元珍雅以1對120的激烈競爭下脫穎而出，擔正主演JTBC《只是相愛的關係》，因而嶄露頭角，並獲得「第6屆APAN Star Awards」女子新人賞。翌年更參演曹承佑和李棟旭主演的JTBC《Life》，演技再一次受到肯定。至於尹世雅出道14年，去年末參演的JTBC人氣電視劇《天空城堡》在韓國創下最高收視23.779%紀錄，打敗《鬼怪》成為韓國史上收費電視台最高收視節目，連帶尹世雅人氣也再次急升。池昌旭在《請融化我吧》除了與元珍雅漸生情愫，還會和年長9歲的尹世雅再續未了情，令觀眾非常好奇三人的感情發展。

元珍雅是近年堀起的實力派演員。（《請融化我吧》劇照）

尹世雅因演出JTBC《天空城堡》再次爆紅。（《請融化我吧》劇照）

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