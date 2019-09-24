【花黨】金旻載同宋仲基、呂珍九撞樣？　出道4年終擔正做男主角

韓國JTBC古裝劇《花黨：朝鮮婚姻工作所》（以下簡稱《花黨》）以朝鮮時代媒人為主題，三位花美男媒人金旻載（飾演馬勳）、邊佑錫（飾演都俊）和朴志訓（飾演高英洙）因外表突出，受到朝鮮民眾追捧，還以過人才智成功撮合多對男女，成為名震全國的「花黨」。現實生活中，金旻載出道初期，亦因外貌與呂珍九和宋仲基有幾分相似，吸引觀眾注意。

JTBC古裝劇《花黨：朝鮮婚姻工作所》現正熱播中。（《花黨》海報）

金旻載出道四年，終於在《花黨》首次擔任第一男主角。（《花黨》劇照）

《花黨》劇照

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即將踏入23歲的金旻載2015年以演員身份出道，曾演出《製作人》、《浪漫醫生金師傅》、《鬼怪》、《偉大的誘惑》等劇集，而《花黨》則是金旻載首度擔正主演的韓劇。除了演戲之外，金旻載亦曾於2015年參與Mnet嘻哈選秀真人騷《Show Me The Money 4》，並成功晉身第二回合。

金旻載2015年出道，代表作是在《鬼怪》飾演昏君。（《鬼怪》畫面）

金旻載出道初期曾挑戰參與《Show Me The Money 4》，並成功晉身第二回合。（《Show Me The Money 4》畫面）

睇下金旻載演過咩戲，話唔定你都煲過！

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金旻載當初受觀眾關注，因為外表與呂珍九非常相似，金旻載客串演出《鬼怪》時，曾被觀眾誤當成呂珍九，而金旻載在《Show Me The Money 4》中，亦搞笑認證自己像呂珍九和宋仲基，並模仿兩人過往演戲片段。雖然觀眾認同金旻載與呂珍九撞樣，但是否與宋仲基相似就見仁見智了。

金旻載與呂珍九「撞樣」，他更曾在鏡頭前模仿呂珍九演戲。（《Show Me The Money 4》畫面）