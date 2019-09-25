池昌旭退伍後回歸公仔箱　與新人元珍雅大玩「冰封愛情」

32歲韓國男演員池昌旭今年4月退伍後回歸電視圈，在tvN新劇《請融化我吧》與28歲新人女演員元珍雅大玩「冰封20年」的浪漫愛情。作為退伍後首個作品，《請融化我吧》未播先紅，可見池昌旭的號召力絕對不惹少！

《請融化我吧》即將在本月28日首播，並於同日登陸「黃Viu煲劇平台」。（黃VIU）

《請融化我吧》講述綜藝節目製作人馬東燦（池昌旭飾）與電視台兼職員工高美蘭（元珍雅飾）參與「24小時冷凍人類項目」實驗時，意外從1999年被冰封到2019年才甦醒，為了生存，他們必須維持在31.5度的平均體溫；面對工作、愛情、人際關係的劇烈變化，二人的人生彷彿大洗牌，並在生活中互相扶持、逐漸產生愛意。池昌旭除了和元珍雅有感情戲，同時又與二十年前的「初戀情人」，曾主演《天空城堡》（Sky Castle）的尹世雅大玩姐弟戀，令人期待。

元珍雅首度擔正電視劇女一。（黃VIU）

尹世雅飾演池昌旭的初戀情人。（黃VIU）

對於退伍後再次拍劇，池昌旭表示心情勁緊張，又透露劇集題材新穎，對劇集充滿信心。他早前過去大多飾演背負沉重過去的悲慘角色，但他卻認為這樣的角色反而更有魅力，更稱世界上並沒有完美的人，可見他挑選劇本自有一套心得。

池昌旭飾演綜藝節目製作人。（黃VIU）

除了池昌旭外，最近退伍的男神級演員還有任時完和金秀賢，任時完以驚悚韓劇《他人即地獄》重現小熒幕，而「亞洲男神」金秀賢則客串了IU和呂珍九主演的《德魯納酒店》，雖然只有短短10秒卻已經引起熱話。池昌旭主演的《請融化我吧》在本月28日開播，即將於月底入伍的FT Island主唱李洪基更會驚喜客串，香港觀眾可到「黃Viu煲劇平台」免費觀看。