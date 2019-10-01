BLACKPINK Jennie盡責變人肉廣告牌　Lisa化煙燻眼妝走冷艷路線

韓國女團BLACKPINK成員Rosé和Lisa受不同知名品牌邀請，先後現身法國巴黎出席春夏時裝周，而29日，Jennie亦抵達仁川國際機場，準備啟程前往巴黎。身為Chanel國際品牌大使，Jennie從頭到腳都穿上品牌服裝，特別是其紅色抓毛上衣清楚可見Chanel商標，實在是非常盡責。抵達巴黎後，Jennie淡施脂粉自拍，又在巴黎街頭拍照留念，似乎開始準備出席時裝展。

Jennie本月29日啟程前往法國，準備出席Chanel時裝展。（Viu《K1頭條》提供）

Jennie又上載淡妝自拍，向一眾粉絲問好。（IG/@jennierubyjane）

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此外，Lisa獲邀出席當地時間27日舉行的CÉLINE時裝展，Lisa化了煙燻眼妝，面對鏡頭時亦不苟而笑，散發冷艷氣息，與平日可愛少女風格截然不同。不過，Lisa離開時裝展時，對等候的BLINK（BLACKPINK）展露甜美笑容，並對着鏡頭擺愛心，可見Lisa相當疼錫粉絲。

Lisa化上煙燻眼妝出席CÉLINE時裝展。（Getty Images）

Lisa離開時裝展時，對着粉絲鏡頭擺愛心。（Twitter/@Caoji178）