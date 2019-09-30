台灣TVBS女主播秦綾謙來港兩度「中椒」　樣子出眾卻有段悲劇婚姻

九月二十八日晚上，大批市民在金鐘參加集會，警方以水炮車及催淚彈驅趕，其中台灣TVBS主播秦綾謙在現場進行採訪，她指自己未站上最前線，卻仍被胡椒水噴中，全身刺痛。 她在其facebook上說：「我和攝影沒站到最前面，還特別在夏愨道橋上置高點，那裡都只是記者&為了雨傘五年、為了香港只能ㄧ次次上街的民眾，不是勇武派丟東西的最前線」

928當天，秦綾謙不幸中椒。（FB@秦綾謙）

到了昨天，929遊行在銅鑼的時候，警方突然立法會議員朱凱迪臉部近距離噴胡椒噴霧，當時秦綾謙也在現場，她在facebook上說：「那真的很痛會痛上ㄧ整天，因為在旁的我和攝影又被噴到！#而且這次是眼睛跟臉 四週都沒人戴眼罩跟面具，誰知警察就噴胡椒劑，接著就開槍，催淚煙四起⋯唉」

秦綾謙又中椒！（FB@秦綾謙）

+ 4 + 3 + 2

秦綾謙現在是台灣TVBS的主播，在台灣薄有名氣，當然其美貌也是觀眾的焦點所在。不過，她的花邊新聞也是台灣網民茶餘飯後，事關她在2016年被爆出疑似外遇醜聞，被其當時的丈夫，現時的前夫吳炳輝上門踢爆與疑似第三者小鮮肉安德烈獨處一室。其後，有消息指出，3人前往警局談判，秦綾謙與安德烈各賠190萬台幣作和解兼銷毀影片的掩口費，並且離婚，結束只有一年不到的婚姻。

秦綾謙是台灣有名的靚女主播。（FB@秦綾謙）

+ 5 + 4 + 3

同年，秦綾謙接受台灣《壹週刊》採訪時自爆丈夫家人再向她勒索250萬元台幣，否則會公開片段要讓她身敗名裂。而秦綾謙怕得立即報案，新北地檢署調查後，認為這些恐嚇是前夫吳炳輝不知情的情況下進行，僅將前老爺奶奶吳欣蒼、蔡馨樂起訴，判他們恐嚇取財未遂，各判2人8個月、5個月徒刑。

事件繼續發展下去，前夫的家人，即前奶奶蔡馨樂認為秦綾謙的說法令她遭到詆毀，與兒子聯手提告秦綾謙誹謗，不過因為證據不足，所以刑事處分不起訴確定，但卻改以名譽受損為由提出民事訴訟，求償600萬元台幣兼登報道歉。秦綾謙指被前夫家先後以刑事、民事訴訟、各種理由索取1230萬台幣（380萬、勒索250萬和妨害名譽600萬）。

今年9月4日就此訴訟開庭，10月22日會再次開庭。

秦綾謙的小狗YUMI真係好可愛。（FB@秦綾謙）