【金宵大廈・劇透】舞女莎莎突然失蹤　竟然係狐仙作怪？

《金宵大廈》劇情撲朔迷離，引人入勝，不少觀眾大呼過癮，指無綫難得拍出一套高質素劇集。 上集講到，忠廣（陳嘉輝飾）在名校面試時失儀，東東（鄭耀軒飾）亦表現失準，夫妻為此大吵一頓。小惠（高海寧飾）回家見忠廣買醉，東東卻失蹤，忠廣和小惠遍尋東東下落，竟發現除了Alex（李施嬅飾）。

突然間，眾人皆忘記東東，連東東存在的證據亦消失，後來眾人翻查閉路電視，發現東東獨自在地牢玩乒乓球，被一身影捉拿後消失。忠廣與小惠在地牢模仿東東打乒乓球，企圖引出身影，卻進入了異度空間。身影出現，帶夫妻回到名校面試之日。Alex感慨東東的經歷，阿蕭（陳山聰飾）帶同黑貓安慰，還向她深情表白。

東東真係多災多難。(劇照)

突然間，眾人皆忘記東東，連東東存在的證據亦消失，後來眾人翻查閉路電視，發現東東獨自在地牢玩乒乓球間，被一身影捉拿後消失。忠廣與小惠在地牢模仿東東打乒乓球，企圖引出身影，卻進入了異度空間。身影出現，帶夫妻回到名校面試之日。Alex感慨東東的經歷，阿蕭（陳山聰飾）帶同黑貓安慰，還向她深情表白。

以下內容有劇透，逃生門在此：

今集時間轉回到六十年代，金宵舞廳當紅大班CoCo（李施嬅飾）經常在夢中與一男人親熱，以及夢見一隻黑貓，夢裡一名看更道出連串怪事，書店老闆林哥仔（張彥博飾）將奇夢結集成書。舞女莎莎失蹤，眾舞女猜測莎莎得罪狐仙，又提起金宵大廈的邪門事。CoCo被黑貓引至樓梯間，忽見牆上浮現狐仙影子。CoCo在舞廳被郭探長（黃栢文飾）欺負，得警察劉旭輝（陳山聰飾）解圍，二人惺惺相惜。CoCo被賊人入屋卻無財物損失，旭輝認為與莎莎失蹤一事有關。水塘發現腐屍，CoCo、旭輝往認屍……

看來六十年代那邊將會有大事發生。（劇照）