Super Junior圭賢翻唱已故鐘鉉名曲　後悔沒先走近憶好友落淚

今年5月已退伍的Super Junior圭賢，除了正在與隊友準備於下月回歸外，近日他亦有活躍出演多個節目。近日圭賢以「精靈」的身份參加音樂綜藝節目《蒙面歌王》，並唱出已故SHINee鐘鉉的作品，一時憶起好友的他更感動灑淚現場。

圭賢已連續在《蒙面歌王》中獲得5次勝出後，昨天（29日）的播出終於公開其身份，不少觀眾得悉「精靈」正是圭賢都表現驚訝。圭賢昨晚翻唱了已故SHINee鐘鉉的《Y Si Fuera Ella》（혜야），這亦是鐘鉉出道以來的第一首Solo曲。圭賢借歌曲展示出高水準的唱功外，亦充分地把當中的感情表現出來，成功感動現場的嘉賓和觀眾。單是聽到歌曲的前奏，已有嘉賓憶起鐘鉉並講到「已經很久沒有聽過了」。

圭賢翻唱鐘鉉的《Y Si Fuera Ella》後，憶述與好友的往事而落淚。（蒙面歌王截圖）

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而圭賢選擇這首歌亦有特別的原因，他講到：「我只有經歷2個月的練習生時間，沒有認識到很多朋友，所以出道後與鐘鉉特別親近，又曾一起進行小分隊活動。可是發生那樣的事（鐘鉉自殺）時，我正在服役…也哭了很多…」對於當時沒有首先走近鐘鉉而後悔。因為圭賢藉《蒙面歌王》這次機會翻唱了好友的歌曲，並想對他說「哥哥我努力地唱了你的歌曲，鐘鉉你在聽嗎？」。憶起好友的圭賢在節目上痛忍淚水，一番溫暖的說話亦勾起粉絲不少回憶。

圭賢視鐘鉉為好兄弟，二人也曾是企劃組合S.M.THE BALLAD的一代成員。（Naver）