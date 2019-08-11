Super Junior銀赫任TFBOYS演唱會總導演　粉絲工作人員齊讚認真

內地人氣小鮮肉組合TFBOYS，昨天（10日）在深圳舉行6周年演唱會，3位成員王俊凱、王源和易烊千璽久違的合體，吸引大獲粉絲入場支持。早前就有粉絲在機場拍到，韓團Super Junior成員銀赫與TFBOYS前後腳現身深圳機場，因此有人猜測銀赫將擔任演唱會的舞蹈指導，但原來是次他身負重任？

TFBOYS的6周年演唱會雖出現成員被人用雷射筆照的小插曲，但可說是完滿結束。事後不少粉絲都大讚演唱會的舞台效果非常好，想不到原來是出自總導演Super Junior銀赫的設計。早在幾日前，已有粉絲拍到銀赫完成SMTOWN於東京的三天演唱會後，立即飛到深圳會合TFBOYS。不少粉絲都猜測，主領舞出身的銀赫或會擔任是次演唱會的舞蹈指導，可是意想不到他竟是總導演！

銀赫在微博上傳照片，表示是次任務大成功！（微博/@haohaohyuk）

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氣溫體感40度 銀赫在台上奔波兩日

網上亦有大量銀赫現場指揮的照片流傳，更有粉絲講到，他特意穿上TFBOYS代表色的衣服，細心到不得了。除了粉絲非常滿意外，有一同參與是次演唱會的工作人員也在微博大讚銀赫的認真。工作人員分享在體感溫度40度的情況下，銀赫連續兩天，由朝到晚一直在舞台上走來走去，甚至TFBOYS成員已離開，他也仍在現場。工作人員表示相當悔恨自己不懂韓文，只能利用身體語言稱讚對方。

有內地工作人員更新微博，大讚銀赫認真又敬業。（微博/@星探長）