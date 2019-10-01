【多圖】BTS防彈少年團、TWICE等偶像潮爆攝衫　黃旼炫配色最破格

最近網上吹起「攝衫」（用褲頭或裙頭將上衣束起）之風，有部分網民質疑「攝衫」令服裝看起來非常奇怪，而且「攝衫」是90年代流行的穿搭方法，難免帶給人落伍和老氣的感覺。其實近年韓星相當喜歡「攝衫」，無論男女都能「攝衫」攝出型格，現在就由BTS防彈少年團、TWICE、Red Velvet、MAMAMOO、ITZY、ASTRO、Wanna One出身的藝人等一同示範如何潮爆「攝衫」。

眾多「攝衫」配搭之中，以白色上衣配牛仔褲最受女偶像歡迎，例如TWICE的周子瑜、Sana、Mina、Red Velvet的Irene、Seulgi等均曾以此配搭示人。此外，不少K-pop偶像喜歡穿鬆身上衣，下身穿緊身褲，目的是將外界目光聚焦在上半身，同時又拉長下半身線條。不過，女偶像們「攝衫」亦有特別技巧，就是只束緊前面的衣擺，後面的衣擺則不用完全束起，或者不束緊所有衣擺，營造休閒感覺。

不少K-pop偶像時常「攝衫」，TWICE台灣成員周子瑜是其中一位。 （Viu《K1頭條》提供）

不少偶像會如圖中的Red Velvet成員Irene一樣，上衣穿鬆身衣服，並只束緊前面的衣擺。（視覺中國）

睇下邊啲女偶像愛「攝衫」！

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男子組「攝衫」技巧相對而言就簡單得多，只需要不束緊衣擺，注重顏色配襯就可以了，而男偶像與女偶像的共通點都是喜歡穿白色上衣時「攝衫」，例如BTS防彈少年團的V和Jin、ASTRO的車銀優等，不過亦有特殊例子，Wanna One出身，現時是NU’EST成員黃旼炫今年2月出發前往米蘭時裝周時，就穿上黑色上衣配淺藍色牛仔褲，並配上黑色長外套，同樣能突顯其長腿。各位K-pop迷不妨參考偶像們的穿搭大法。

男士「攝衫」亦不是老土表現，像圖中BTS防彈少年團的V攝衫同樣有型有款。（視覺中國）

很多K-pop偶像喜歡穿白色上衣「攝衫」，希望拉長下半身線條，其實像圖中黃旼炫一樣穿黑色上衣和「攝衫」，同樣能突顯長腿。（視覺中國）

韓國男偶像「攝衫」都好好睇㗎！