內地網紅玩直播走光　網友瘋傳：裝假胸！

時下直播行業興盛，出現許多各式各樣的網紅，近日內地一名時尚直播主Fancy就在直播的時候竟然不小心走光，被發現不穿內衣且露出半個胸部，隨即引起廣大網友討論。

Fancy微博粉絲超過400萬。（Fancystyle微博圖片）

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日前Fancy就與好友齊齊開直播與粉絲互動，身穿粉紅色短版長衣的她非常亮眼。就在當她的好友與粉絲談話互動的時候，在旁的她就整理頭髮將垂落的馬尾重新紥過，就在此時其雙手舉起整件衣服就隨即向上移，就露出了半個胸部。之後她就有所發現立即好害羞地躲在鏡頭旁整理上衣，可是走光畫面已經被廣大粉絲截圖了。

而Fancy走光的一幕隨即在網絡上廣傳，不少網友都對她這個不小心的行為大表驚訝，除了直言其胸部極可能是假胸之外，還非常疑惑她身為一個女孩子為何不穿內衣呢？懷疑她是故意操作的。眼見Fancy的胸部如此堅挺，網友們第一個想法就是「假」，還表明可能是身穿了偽娘假胸，大家紛紛留言：「這也太假了」﹑「廉價假胸」﹑「明顯隆胸」。

FANCY直播時不小心走光。（Setube微博圖片）

FANCY知道走光之後就立即作出整理。(你想看的八卦我都有微博圖片)

事實上所謂的「偽娘假胸」就是一款名為「矽膠胸」的產品，而這一種產品在市面上款式應有盡有。在內地著名購物網站中此類產品多的是，有不同的Size選擇（A Cup 到F Cup），還例明有不同膚色提供，就好似亞洲黃﹑古銅色﹑貴婦白﹑少女白…...最便宜199（約230港幣）人民幣就有，最貴則是1768（約2065港幣）人民幣價錢相差甚遠。矽膠的質地大多偏軟性的，因此一般胸部整形手術都會選擇這一種物料。

內地網站有出售所謂的「偽娘假胸」。（網上截圖）

另外，Fancy是網紅界中屬知名時尚直播主，目前她微博粉絲追蹤人數高達超過400萬人。她一直以時尚作為賣點，而且還擁有自己設計的服裝品牌。她在個人微博中亦不時為自己品牌作出宣傳，還擔當模特兒上貼一系列服裝，性感風﹑可愛風﹑清純風﹑學生風等應有盡有。