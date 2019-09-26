楊冪公司傳出大地震　高層爆料呢位「金蛋」要解約？

內地兩大當紅女星迪麗熱巴與楊冪近年來相繼地在戲劇圈表現不佳，前者冇戲拍長達半年以上，後者推出戲劇作品口碑不佳失去「收視女王」稱號。最終使其二人的粉絲紛紛為她們抱不平，在網上不停指責其公司「嘉行傳媒」分配資源有問題以及不慎重挑選劇本，望她們盡快與公司解約。

最近盛傳二人與公司解約。（迪麗熱巴微博圖片）

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沒想到近日剛巧地就在微博流出了一則稱是「嘉行傳媒」副總裁，於微信朋友圈的一段信息，字裡行間寫道疑是培訓許久的藝人要離開公司，實在令他意想不到：「為了你的夢想，我們多少年的感情付出，認真對待！到頭來還是一江春水，相信自私的人永遠不會有未來。」正因為如此網友們就紛紛猜測莫非要離開的藝人就是楊冪或迪麗熱巴，一度使粉絲們感到開心在微博留言說道：「熱巴解約我半年不喝奶茶來慶祝」﹑「真希望是楊冪」﹑「楊冪解約我能開心到飛起」﹑「迪麗熱巴做的最錯的決定就是簽了你們公司了」…更希望該公司早日倒閉。

當大家紛紛猜測之際，「嘉行傳媒」副總裁隨即又在微信說明一切，並被人截圖擺上微博，白紙黑字指出：「統一回覆不是小冪，也不是熱巴，人家能做到今天，都是有格局的人。」雖然不是楊冪與迪麗熱巴，但這一番說話的確非常引人有聯想，對此內地媒體就向「嘉行傳媒」求證，其工作人員指出此則貼文只不過是老闆單純的個人有關內容而已，根本就冇藝人要解約，望大家不要再關注。

「嘉行傳媒」副總裁在微信朋友圈所講的說話。（寧曉言微博圖片）

事實上網友有如此解讀是可以理解的，因為這一年迪麗熱巴冇戲可拍話題度大減，被粉絲指出其公司資源分配有問題。而她亦曾在節目《送一百位女孩回家》中說道：「沒有拍戲的半年左右的時間，七﹑八個月的時間，也會想原來我能選擇的很少。」好多時劇本是由公司過濾挑選，她並冇資格自由作主，不禁令人覺得已經貴為一線女星都冇自主權，是一件非常可憐的事。

迪麗熱巴已經有半年之久冇戲拍。（《送一百位女孩回家》微博圖片）

另外，楊冪雖然都是「嘉行傳媒」老闆之一，不過據指她所佔的股分不多只是小老闆一名而已。而廣大粉絲近來就非常不滿其公司經常推出自製劇來消費楊冪，因為過去所謂的自製劇口碑收視均不佳，就好似《談判官》（3.4分）﹑《築夢情緣》（4.7分）等都均是雷聲大雨點小，於豆瓣電視劇頻道均不超過5分。除此之外更不滿經常藉著她的名聲來幫助新人打開知名度，皆因為這一些新人會不停重複地出現在她主演的劇集中，過多使用同一批演員，最終觀眾因為沒有太多新鮮感自自然然會失去觀看意欲，到頭來最大傷害的就是楊冪。粉絲們更一度為了楊冪，而集合到有楊冪出席的活動中舉牌抗議，每人手上均舉著「嘉行不義必自斃，拒絕嘉行自製劇」等標語，用行動向嘉行表達不滿。可見粉絲們種種舉動是有因而行。

不少粉絲都為楊冪抱不平，認為其公司在消費她。（楊冪微博圖片）