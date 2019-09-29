【明星權力榜】楊冪迪麗熱巴人氣不再？　齊齊三甲不入O晒嘴

過去楊冪與迪麗熱巴人氣高企話題不斷，但這一年她們似乎後繼無力，清一色在戲劇作品上遇滑鐵盧。前者因為劇集口碑不佳失去「收視女王」稱號，後者因為長時間（半年以上）冇戲拍零作品推出，雙雙在網絡上失去許多討論度。相反迪麗熱巴的死敵楊紫今年成績就非常突出，靠一部《親愛的熱愛的》上位，令她紅遍大江南北成為新一代女神。

正因為整個局勢如此，楊紫就在內地知名機構舉辦的最新一期《明星權力榜2019》的網絡影響力指數排行榜中勇奪第一名，而楊冪與迪麗熱巴則三甲不入齊齊輸給楊紫。至於奪得第二名的就是趙麗穎﹑第三名的則是唐嫣，可見楊紫的影響力真的好大呀！

楊紫﹑趙麗穎﹑唐嫣在是次排行榜中勇奪冠亞季位置。（視覺中國）

事實上楊紫出道多年近年才漸漸走紅，去年一部《香蜜沉沉燼如霜》大受歡迎，屢獲各大電視台收視排行榜冠軍寶座，網播放量更突破100億點擊率，令她聲名大噪。繼而又播出《親愛的熱愛的》同樣地口碑收視俱佳，令楊紫聲勢不斷持續高企於網絡上廣受討論，令她成為新一代女神代表。事實上楊紫深受大家歡迎，除了是因為劇集本身吸引之外，最大主因是她演技了得能將人物角色發揮得淋漓盡致，這一點與時下某一些流量明星是非常不同的。這或許與她是童星出身從小培養演技有關吧！

楊紫因為《香蜜沉沉燼如霜》﹑《親愛的熱愛的》兩劇大受歡迎。（《香蜜》﹑《親愛的》微博圖片）

據此排行榜的指數可見，楊紫無論在「百度指數」﹑「微博互動指數」（轉評讚）還是「微博熱議度」等的排行中，她都是於前三名位置徘徊，綜合這一些指數的平均數她在網絡上的討論度是最高的。而趙麗穎與唐嫣就緊隨其後，她們之所以在網絡上話題度不斷，主要是大家好奇她們的婚姻生活﹑懷孕消息等，繼而二人因為最近開始拍攝新作自然令大家非常關注，特別是趙麗穎自生完小孩之後復出拍戲，並且是與時下最火紅的「四大流量小生」之一的王一博拍攝，許多網友自然會關注其一舉一動。

楊冪與迪麗熱巴跌出三甲。（《明星權力榜》微博圖片）

+ 4 + 3 + 2

而楊冪與迪麗熱巴在是次排行中前者獲得第四名﹑後者獲得第五名。在眾多的指數排行中她們所得出的數據一直徘徊在第四﹑五名中，不禁令人覺得她們的話題度已經大不如前了。其實好大原因是迪麗熱巴今年零作品推出，自自然然會失去曝光率，她曾在節目《送一百位女孩回家》中說道：「沒有拍戲的半年左右的時間，七﹑八個月的時間，也會想原來我能選擇的很少。」如此可見久而久之大家就會忘記。雖然偶爾她都會出席綜藝節目表演，但都只是短暫的集數，討論度冇劇集來得如此高。

迪麗熱巴有半年以上冇拍戲。（《送一百位女孩回家》微博圖片）

而她的老闆楊冪近年推出的作品大至上均口碑不佳，推出的作品如《談判官》（3.4分）﹑《築夢情緣》（4.7分）等都均是雷聲大雨點小，於豆瓣電視劇頻道均不超過5分，使她跌出「收視女王」稱號，讓楊紫取而代之。另外，因為其主演的劇集經常都出現同一批演員的臉孔，而這一些演員正是她旗下公司的藝人，最終使觀眾覺得沒有太多新鮮感失去觀看意欲，造成大家棄劇自然會失去討論度。但幸好楊冪在時尚界﹑綜藝界﹑電影界活躍，這一點令她未至於失去話題度，在她身上都有話題價值的。