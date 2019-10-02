《PRODUCE 48》練習生公司遭警方搜查　MBC預告踢爆假選秀黑幕

韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE 101》系列爆出造馬風波，不只出道組練習生票差一模一樣，昨日還有傳媒指出《PRODUCE X 101》節目組調換練習生名次，導致原本能出道的兩至三名練習生被淘汰。繼昨日（1/10）《PRODUCE X 101》出道組合X1成員所屬公司Woollim娛樂、Starship娛樂和MBK娛樂遭警方搜查外，今日（2/10）部分參與《PRODUCE 48》的娛樂公司亦被警方搜查，了解娛樂公司與Mnet之間有否涉及金錢交易，相信《PRODUCE 48》出道組合IZ*ONE部分韓國成員的公司有受影響。

《PRODUCE X 101》出道組合X1成員所屬公司Woollim娛樂、Starship娛樂和MBK娛樂昨日遭警方搜查。（Twitter/@x1official101）

今日部份參與《PRODUCE 48》的娛樂公司亦被警方搜查，相信出道組合IZ*ONE部份韓國成員的所屬公司有受影響。（Twiitter/@KCON_Global）

IZ*ONE成員來自邊幾間公司？

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另外，MBC時事節目《PD手冊》預告本月15日將會播出《PRODUCE X 101》專題節目，《PD手冊》預告片中出現《PRODUCE X 101》的標誌，並形容該節目是「內定好的不公平競爭現場」、「『Idol maker』CJ的假選秀」、「少年的熱情被惡魔剪輯」、「投票結果造假」等。《PD手冊》揚言會揭開假選秀的真面目，令觀眾非常好奇，又關注《PD手冊》會否揭露《PRODUCE 101》系列其他節目和Mnet另一選秀節目《偶像學校》的黑幕。

MBC時事節目《PD手冊》預告本月15日將會播出《PRODUCE X 101》專題節目，揚言會揭開假選秀的真面目。（《PD手冊》畫面）

《PD手冊》預告逐格睇