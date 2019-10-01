《PRODUCE X 101》暗中調換X1出道成員？　張員瑛所屬公司遭搜查

韓國Mnet選秀節目真人騷《PRODUCE X 101》7月19日舉行決賽，國民製作人（即《PRODUCE X 101》觀眾）以投票形式決定金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南道賢、車俊昊、姜敏熙和李垠尚以男團X1名義出道，不過隨即有網民發現部分練習生票差一模一樣，引發「造馬」疑雲。韓國警方在7月和搜查《PRODUCE X 101》製作組辦公室和工作人員的寓所，發現有關造馬的證據，而今日（1/10）韓國傳媒報道，X1成員宋亨俊和姜敏熙所屬公司Starship娛樂亦遭警方搜查。

《PRODUCE X 101》出道組X1上月正式出道，但因造馬風波而令星途蒙上陰影。（Viu《K1頭條》提供）

韓國傳媒「Disptach」報道，首爾地方警察廳網絡搜查隊在韓國時間今日早上10時抵達Starship娛樂總部搜查，尋找《PRODUCE 101》系列造馬風波的相關資料。過去警方一直集中於《PRODUCE 101》節目組方面搜查，而Starship娛樂是節目組和Mnet相關公司以外第一間被警方調查的娛樂公司。

警方抵達Starship娛樂總部搜查，尋找《PRODUCE 101》系列造馬風波的相關資料，並了解背後是否牽涉金錢交易。（Viu《K1頭條》提供）

X1成員宋亨俊和姜敏熙所屬公司Starship娛樂今日遭警方搜查。（Viu《K1頭條》提供）

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鑑於《PRODUCE 101》系列有多位來自Starship娛樂的練習生成功躋身出道組，如今Starship娛樂牽涉造馬風波，前I.O.I、現任宇宙少女成員俞璉靜、IZ*ONE成員張員瑛（又譯：張元英）、安兪真，以及X1的宋亨俊和姜敏熙難免受牽連。

《PRODUCE 48》第一名張員瑛同樣來自Starship娛樂。（《PRODUCE 48》官網）

仲有邊位Starship藝人喺《PRODUCE 101》系列出道？