【Mindhunter】殺人犯送上心寒自畫像　FBI傳奇探員獲邀見證死刑

由知名導演大衛芬查(David Fincher)監製兼執導的Netflix犯罪懸疑神劇《破案神探》(Mindhunter)主要講述兩位FBI探員Holden Ford(Jonathan Groff飾)及Bill Tench(Holt McCallany飾)為了發展「行為側寫」,到獄中探訪多位連環殺人犯,望了解他們的動機及心態。首季在2017年推出後即大獲好評,來到第二季更在爛番茄奪得滿分,受歡迎的其中一個原因就是劇集都是根據真人真事改編。

《Mindhunter》現已在Netflix上架。(劇集海報)

為發展行為側寫 走進獄中探訪連環殺人犯

劇集改編自真實FBI探員John E. Douglas和Mark Olshaker共同創作的真實犯罪書籍《Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit》,主角Holden這個角色就是John E. Douglas,其導師Bill的真身就是FBI傳奇探員Robert Ressler。Ressler加入FBI專門研究行為科學的部門Behavioral Science Unit後,跟Douglas到獄中探訪了多位惡名昭彰的殺人犯,包括令人聞風喪膽、有「The Killer Clown」之稱的John Wayne Gacy。

劇中兩位FBI探員Holden Ford(左)和Bill Tench(右),分別由Jonathan Groff及Holt McCallany飾演。(劇照)

7年內殺33年輕男性 喜歡扮小丑娛賓

這位「殺人小丑」在1972年至1978年期間,虐待、性侵及謀殺至少33位青少年和年輕男子。雖然中學未畢業,但仍然順利進入商業管理學院,成功取得大學文憑。結婚後辭去推銷員工作,並在岳父買下的三間肯德基炸雞店當管理層,Gacy看上來年輕有為,不過暗地裏卻在地下室開始「俱樂部」,為員工提供酒水和娛樂,那時候便開始對男性員工產生「性」趣,更曾因誘騙15歲男孩為他口交而入獄。出獄後,他表面上積極服務社會,還加入了一個小丑俱樂部,親自設計了一套專屬的小丑造型,在不同的籌款會上表演及娛樂小朋友,故得到「The Killer Clown」的稱號。最後在1978年,因為一位失蹤少年而令罪行曝光,被判處死刑。

「殺手小丑」享受獄中生活 當囚室高級餐廳

由於這宗震撼全美國的連環殺人案件死者太多,John Wayne Gacy被傳媒及警方喻為史上最惡名昭彰的連環殺手。雖然Gacy被判死刑,但在1994年5月9日才執行,而當時正在發展行為側寫的Robert Ressler就決定到獄中跟Gacy對話,希望了解成長背景對他發展出行為偏差的影響,還有他的犯案動機和犯案時的心理狀態。

Ressler在書《Whoever Fights Monsters: My Twenty Years Tracking Serial Killers for the FBI》中曾經表示,Gacy是一位非常聰明,而且很懂得表達自己的人。跟其他罪犯不同,他很享受獄中的生活,並試圖在點午餐的過程來展示自己的權力:「他打響指,召喚一名警衛並與他交談,好像警衛是一家高級餐廳的服務員。」Ressler續指Gacy是想透過這個舉動來向FBI留下深刻印象,並證明自己擁有控制別人的能力,連在獄中都沒有人能夠阻止他。

跟FBI探員成為密友 坦承為快速完事跟男性做愛

在整個訪談中,Ressler跟Gacy的交談過程都較為輕鬆,甚至可以說是愉快。雖然兩人站在對立的角色,但Gacy對Ressler都是有問必答,更「培養」出一段亦敵亦友的關係。原因很有可能是Ressler一直都對犯罪側寫與連環殺人犯甚有研究,基本上他的思維跟殺人犯都很相似,而令Gacy認為這位FBI探員是知音人。

Ressler接受訪問時曾經透露,透過跟Gacy傾談能夠更深入了解他這類型有組織及周全計劃的連環殺人犯,當Ressler以為對方是同性戀者,Gacy指出所有手下亡魂都是「毫無價值的酷兒和小混混」,更向Ressler坦白跟男性做愛的原因是「工作太忙,沒有心力去滿足需要浪漫的女人」,才決定跟年輕男性快速完事。

送自畫像鼓勵Ressler發展事業 邀請對方見證死刑進行

在訪談完結時,Gacy竟然送了一幅小丑自畫像給Ressler,畫背後寫道:「親愛的Bob Ressler,你必須是第一個落田耕種的人,才能夠旨望有豐收的一天,送上最美祝福,John Wayne Gacy。(Dear Bob Ressler, you cannot hope to enjoy the harvest without first laboring in the fields. Best wishes and good luck. Sincerely, John Wayne Gacy, June 1988.)」,相信是Gacy得悉Ressler正為側寫發展而鼓勵對方。

另外,Gacy更邀請Ressler前來見證自己被行使死刑,當然Ressler最後沒有現身。在Gacy死後,Ressler曾經公開透露Gacy被行刑當晚,自己正在家中睡覺,不過在睡夢中突然驚醒,全身更冒冷汗和呼吸困難,再看時鐘,發現驚醒的時間正正就是Gacy的死亡時間,並承認這件事困擾了自己好一段時間。