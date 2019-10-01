【全民造星II】首集睇得肉緊　MV跳舞評核試激發學員鬥志最吸引

ViuTV重量級自製綜藝節目《全民造星II》，剛於周一晚（30/9）10時半首播。有別往年，今次每集的播放時間，將由45分鐘加碼至一小時，而製作期亦相對延長，早於今年5月已開始拍攝，其中一位節目監製兼MIRROR經理人「花姐」黃慧君早前受訪時承認，此舉是希望避免上屆那樣，所有事情都「滾水淥腳」，結果影響節目質素。

花姐在《造星II》「99強見面會」當天向眾學員宣布今季不會再設100萬獎金，結果有3名入圍者於見面會後從此「冇影」，剩下96人繼續參賽。（《全民造星II》截圖）

ViuTV節目陋習大改善 劇本畫面去蕪存菁

的而且確，看畢《造星II》第一集後，發現開台至今經常為外界詬病的「ViuTV節目陋習」，比如「呃時間」問題嚴重、遲遲不入正題、沒有高潮位肉緊位、Hooker位（每集尾聲）停頓突兀等等，改善都極為明顯，令觀眾很快便投入到節目的世界裏，從海選開始去到集體「考試」，與節目團隊和眾學員共同跨過每一關，結果望下個鐘，第一集完了，竟然覺得有點不夠喉，很想看第二集！（留意第二集於10月2日才播）

另一方面，劇本相當流暢，重點清晰，不會說兩句東後又突然轉話題說說西，段落與段落之間都交接俐落，證明由整個幕後團隊，都花了很多時間修改，令劇本和畫面去蕪存菁，留下來的部份就是最精彩的、觀眾不可錯過的。可以說，於亂世中登場的《造星II》總算「開個靚頭」，榮耀盡歸幕後，但願這個質素能夠一直維持去到總決賽。

ViuTV要求所有《造星II》學員要自備服裝拍攝造型照，結果今年才21歲的馮浩宸（Eric）居然身穿價值過萬港元的皮褸現身，「嚇窒」幕後工作人員。（《全民造星II》截圖）

跟第一屆《造星》冠軍姜濤同樣是99號的參賽者「肥文」陳卓文，解釋為何要照抄「姜B」去年拍造型照的衣著：「我擺明都唔係走好正經、好靚仔嘅路線，咁我覺得可不玩盡啲呢？博盡啦，都入咗嚟，我又唔知自己可以去到幾遠，但係我希望自己呢種白癡、鍾意玩嘅性格，會Show到畀大家睇！」（《全民造星II》截圖）

花姐親解不設百萬獎金緣由 有人為拍造型照着過萬元皮褸

作為整季《造星II》的開端，第一集旨在讓觀眾知道：到底怎樣挑選99位學員？他們獲選後是直接開始常規淘汰賽，還是賽前已有難關要應付？所以今集的重點有三：海選花絮、拍造型照，以及全集高潮「MV拍攝最終評核試」。先講第一點，製作團隊綜合了一眾評判於海選期間遇過到式各樣古靈精怪的面試者片段，有的外表醜樣，有的五音不全，有的舞技「騎呢」，有的過份自信，有的對咪吟詩，經過剪接，播放出來的效果頗為好笑。去到99強見面會，花姐當眾宣布今屆賽事不設獎金：「我哋係專登冇100萬，就係要考驗下你哋99個，究竟有幾想追求夢想。」又呼籲「向錢看」或只看重獎品的參賽者退出，結果最終有三位學員在這次見面會之後完全「冇影」，99位學員變成96位學員。

其後所有學員獲安排拍攝造型照，以便隨後讓網民參加「Eye Catching Idol選舉」的投票活動；汲取上一屆參賽者被指穿上由ViuTV安排的服飾嚴重「炒車」，所以今屆製作組要求學員自備服裝，難睇定靚仔完全「自負盈虧」，結果有人著到去飲咁款，亦有人索性成個行李喼拖去拍攝現場；有人穿得隨便如睡衣，亦有人打扮得貌似日本軍閥，皮褸似乎是「今期流行」，其中89號參賽者Eric（馮浩宸）身上那件皮褸，結果一問價錢，他說：「萬零蚊囉！（萬零蚊？）係呀！」果然係Rich，難怪攝影師當堂要親手摸一摸，感受一下貴氣。

第一集《造星II》的高潮位是為拍攝《前傳》MV而且的「最終評核試」，未符合資格的學員，將不會在MV中現身。（《全民造星II》截圖）

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「花姐」將96位學員分為兩班，1/3入「精英班」，2/3入「垃圾班」，後者有很多是賽前大熱，包括Cotton（陳軍政）、Boris（黃浚銘）Aiden（洪助昇）、胡學軒，以及姜大衛兒子姜卓文等等，他們日練夜練，只想爭取拍MV的機會，結果很多人耗盡體力，連帶情緒亦受不住打擊而流下在鏡頭前爆喊。（《全民造星II》截圖）

=MV拍攝最終評核試」結束後，去年因為工作而無奈退賽的「重讀生」Tank（梁德忠）主動向「花姐」求情，希望她能再看多一次其他落選的學員跳舞，愈講愈激動，與「小魚」（楊昌鵬，左）齊齊爆喊。（《全民造星II》截圖）

跳舞評核試激發兄弟情 齊上齊落呼應時代

但最重要，最好睇、最緊張、最最激勵人心的部份，是後半部份的「MV拍攝最終評核試」。眾所周知，《全民造星》有一首主題曲，是由李拾壹與CMGroovy作曲、李拾壹作詞的《前傳》，一如上屆，今次《造星II》所有學員都需要在淘汰賽開始前拍攝第二代《前傳》MV，不過看完第一集，觀眾才會知道原來並非96位學員統統都有得演出，事關當所有學員第一次練舞的時候，明顯有很多人態度懶散，加上「花姐」明白，並非每個人都是擅長跳舞，為了收窄大家的差距，讓拍出來的MV不難睇，決定狠心「加辣」 ── 挑選1/3跳舞叻的學員加入精英班，其餘2/3人則自動撥入惡補班，又稱「垃圾班」，需要經過「最終評核試」才能參演MV，如果大家想放棄可隨時「敲鐘」，不用訓練，亦會失去拍MV的機會。

面對完全冇情講的「花姐」，為了有份參與《前傳》MV拍攝，所有學員都瘋狂練舞，不過很多人都不是天生舞王，加上體力消耗，拖垮情緒，崩潰爆喊，有些更想過直接「敲鐘」，包括大熱人選、86號Cotton（陳軍政）。去到「最終評核試」當天，有很多人表現未乎合預期，無法過關，極為沮喪，屬於精英班的29號參賽者兼「重讀生」Tank（梁德忠），主動向「花姐」為落選的學員求情，更講到喊：「不如你再睇埋呢一次呀好唔好？」結果「花姐」應承再看多一次，41號胡學軒和34號徐凌峰都成功入選，現場掌聲不斷，但亦有很多人仍然落選，在眾人面前灑下男兒淚。其實「花姐」使出這一招，無非想令學員明白，要成為藝人不能單靠外表，隨時間見真章，要在殺戮戰場裏「保命」就得有實力，而且心理質素同樣重要，而經過一輪密集式跳舞訓練，學員之間的感情突飛猛進，這份齊上齊落的手足情誼，透過熒幕感染觀眾，直接呼應時代，着大家不要放棄，也令人看得感動。