許芷熒結婚一個月宣布懷孕　為了BB放棄做苗條新娘

2011年香港小姐季軍許芷熒（Whitney，原名：許亦妮）上個月與圈外男友Alexander舉行婚禮，今日（3日）剛剛好結婚一個月，Whitney在Instagram表示有開心事宣布：「就係我同Alex 要當爸爸媽媽了！」

Whitney上月與老公Alexander舉辦婚禮。（梁碧玲攝）

Whitney解釋，早在籌備婚禮的時候就已經知道自己懷孕的消息，可謂是雙喜臨門：「我和丈夫當時也有想過要不要把婚禮延遲押後， 哈哈，但是我們彼此都急不及待想快點結為夫妻， 很開心。小寶貝簡直是天賜的禮物！ 一切都來得最合時！」她笑言很多準新娘都會減肥節食，而自己則以BB為先，將節食拋諸腦後，喜歡吃什麼便吃什麼，感到相當幸福。

（許芷熒Instagram：@whitney_hui）

Whitney亦透露懷孕期間曾多次病倒，終於慢慢明白到成為媽媽的感受，希望自己這個新手媽咪能多向各位媽媽學習學習。她更開設了一個YouTube頻道，分享化妝、美容、 保養、烹飪、狗狗、BB話題等等：「老公和好朋友經常都問我及催促我快點開個Youtube Channel， 今天終於開了！剛剛放了第一個video，是我的BB跟大家Say Hello喔！ 隔著肚皮看到baby，感覺真的很奇妙和感動！」