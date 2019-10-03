許芷熒結婚一個月宣布懷孕　為了BB放棄做苗條新娘

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

2011年香港小姐季軍許芷熒（Whitney，原名：許亦妮）上個月與圈外男友Alexander舉行婚禮，今日（3日）剛剛好結婚一個月，Whitney在Instagram表示有開心事宣布：「就係我同Alex 要當爸爸媽媽了！」

Whitney上月與老公Alexander舉辦婚禮。（梁碧玲攝）

Whitney解釋，早在籌備婚禮的時候就已經知道自己懷孕的消息，可謂是雙喜臨門：「我和丈夫當時也有想過要不要把婚禮延遲押後， 哈哈，但是我們彼此都急不及待想快點結為夫妻， 很開心。小寶貝簡直是天賜的禮物！ 一切都來得最合時！」她笑言很多準新娘都會減肥節食，而自己則以BB為先，將節食拋諸腦後，喜歡吃什麼便吃什麼，感到相當幸福。

（許芷熒Instagram：@whitney_hui）

Whitney亦透露懷孕期間曾多次病倒，終於慢慢明白到成為媽媽的感受，希望自己這個新手媽咪能多向各位媽媽學習學習。她更開設了一個YouTube頻道，分享化妝、美容、 保養、烹飪、狗狗、BB話題等等：「老公和好朋友經常都問我及催促我快點開個Youtube Channel， 今天終於開了！剛剛放了第一個video，是我的BB跟大家Say Hello喔！ 隔著肚皮看到baby，感覺真的很奇妙和感動！」

+11
+10
+9
李雲迪徒弟批M碼等於肥胖引罵戰　反遭網民揭鋼琴碩士學歷造假
【多圖】胡定欣遠赴巴黎出席時裝周　型格打扮大玩街頭Snapshot
謝和弦用行動支持「台港大遊行」：比錢更重要的叫自由
【開心速遞】26歲李芷晴機會接踵而來　劇情發展或與朱凌凌拍拖？
「小燕子」本名是什麼？　黃曉明串蘇有朋：老婆的名字都不知道？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。