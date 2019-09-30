【開心速遞】26歲李芷晴機會接踵而來　劇情發展或與朱凌凌拍拖？

李芷晴在《愛．回家之開心速遞》對朱凌凌展開熱烈追求。（《愛．回家之開心速遞》影片截圖）

今年26歲的李芷晴是中大藝術系畢業生，入行前曾經做過設計師及視覺藝術導師，直到2018年參加《香港小姐競選》晉身12強，就順理成章簽約成為TVB旗下藝人。初時Stephanie的工作主要是節目主持、嘉賓及表演嘉賓，例如擔任《文化新領域》的主持和《流行都市》的嘉賓，以及在《歡樂滿東華》、《萬千星輝賀台慶2018》上都有機會上台表演。

李芷晴於2018年參加《香港小姐競選》晉身12強。（梁碧玲攝）

李芷晴（左一）與一眾港姐去年在《歡樂滿東華》與楊盼盼（中）上台表演。（葉志明攝）

Stephanie坦言很開心能夠有幸成為《愛．回家之開心速遞》的其中一份子，再加上「Fanny」是她第一個擁有名字的角色，戲份亦比之前演過的角色重，所以對她來說意義重大：「之前選完（港姐）喺進修班出嚟之後，好好彩客串拍過《飛虎》、《唐人街》、《網絡騙案》、《愛美麗狂想曲》等等，當中《唐人街》就真係我正式拍嘅第一套劇。我喺劇入面個造型係冬菇頭嚟，都幾特別㗎！」

李芷晴在民初劇《唐人街》中以冬菇頭亮相。（照片由受訪者提供）

李芷晴身材亦非常好！（李芷晴Instagram：@step_bystep）

首演戲份重角色：要對住屋企人試戲！

首次飾演戲份重的角色，Stephanie坦言無論拍攝時，還是劇集播出時都很緊張：「準備嘅時候有對住屋企人試唔同嘅演繹方法，睇吓邊種演繹方式最好。劇集一出街我都有留意網民嘅Comment（評語），好彩大家都好似幾鍾意呢個角色，我睇到都好開心！」Stephanie稱拍完劇後終於明白到演員背後的辛酸，即使拍到三更半夜、全身蚊叮蟲咬，甚至曬到黑炭一樣都毫無怨言：「屋企人問我辛唔辛苦，但我都好Enjoy（享受）拍劇嘅過程，可能本身自己好鍾意表演，可以演繹到一啲同平時自己唔同嘅角色，對於我來講都好特別、好新鮮！」

李芷晴希望Fanny這個角色可以繼續寫落去。（照片由受訪者提供）

隨時與朱凌凌拍拖？

Fanny最後能贏得朱凌凌（吳偉豪飾）的芳心，成功留下來成為固定班底嗎？Stephanie笑言：「我當然好希望Fanny可以繼續寫落去啦，因為處境劇嘅劇本一直繼續寫緊，當中會有好多變化嘅，會加入好多唔同嘅時事，等大家有多啲共鳴！我有好多朋友同我講，覺得我同安仔（金城安，周嘉洛飾）成日作對好搞笑，雖然個主線其實唔係我哋度，但都好開心可以演出呢個角色，希望可以繼續落去！」除了拍劇，Stephanie透露之後會繼續做低做《文化新領域》主持，以及《流行都市》的外景主持及示範模特兒，亦即將會加入做《六合彩》直播主持。

李芷晴的機會接踵而來，她即將會加入做《六合彩》直播主持。（照片由受訪者提供）

不少新人初入行工作機會不多，人工亦較低，甚至生活困難，Stephanie坦言自己有固定節目，所以在新人當中待遇算不錯：「又未去到生活有困難嘅，加上屋企人都好支持我，無屋企嘅負擔，自己使費都唔係好大，所以暫時都冇乜大問題！」

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