李雲迪徒弟批M碼等於肥胖引罵戰　反遭網民揭鋼琴碩士學歷造假

鋼琴大師李雲迪的徒弟李元玲(Cathryn)除了琴技精湛之外,亦因出眾外貌及身材而得到網民的垂青,更因此得到「馬來西亞鋼琴女神」的稱號,Instagram足足有多達110萬粉絲追蹤。然而,她近日在IG限時動態表示「M號女生就是肥胖」的言論,惹起網民激烈批評引起雙方罵戰,更爆出李元玲的學歷疑似造假,最終李元玲因輿論所致,將Instagram及Facebook全部關閉。

李元玲是李雲迪的徒弟,除了琴技精湛之外,亦因出眾外貌及身材而得到網民的垂青,更因此得到「馬來西亞鋼琴女神」的稱號。(李元玲Instagram:@cathrynli)

李元玲在限時動態分享她對於肥胖的定義:「各位女生,如果你正穿着6/S尺碼,這代表着你是M號身材,而M=肥胖。在亞洲,S代表M;M代表L;所有M號以上的(東西)就像癡肥一樣邪惡。」她又表示,這世上沒有所謂的「百搭瘦」,只有瘦才是百搭的基本條件:「嘗試減至4/XS吧,我的尺碼是2/XXS,如果你是6號尺碼或以上,拜託,停止進食,你應該要馬上移動你的屁股去健身房了。」

李元玲早前在IG限時動態表示「M號女生就是肥胖」的言論,惹起網民激烈批評引起雙方罵戰。(李元玲Instagram:@cathrynli)

儘管李元玲是健身狂粉,擁有170cm、45kg的魔鬼身材,體脂率更只有12%,曾一度被粉絲視作「完美」,然而她這番言論卻馬上引起網民炮轟,指責她貶低女性之餘,價值觀亦很有問題,甚至批評她不應只做健身,應多多練琴,因為她的琴技實在太糟糕。李元玲不堪被批評自己的專業,馬上在IG限時動態公開自己相等於大學表演碩士學位的英國皇家音樂學院聯合委員會(ABRSM)院士專業文憑(FRSM-Fellowship of the Royal Schools of Music)證書,並反駁道:「我不說什麼了,這是鋼琴界上最難考的最後一場文憑,馬來西亞一年平均也只有2個人考到,真的不要看不起『打木魚』的威力。」

李元玲在IG限時動態公開自己相等於大學表演碩士學位的英國皇家音樂學院聯合委員會(ABRSM)院士專業文憑(FRSM-Fellowship of the Royal Schools of Music)證書,卻引起「學歷造假」的爭議。(李元玲Instagram:@cathrynli)

有網民懷疑李元玲的碩士證書改圖自馬來西亞鋼琴家Carolyn Lo May Yeeng的證書。(網上圖片)

有眼尖網民發現李元玲的學歷證明極有可疑之處,與一張同樣在2015年8月頒發,一位叫「Carolyn Lo May Yeeng」的女生的FRSM證書,兩張照片的攝影角度及光暗都極為相似,懷疑李元玲將Carolyn Lo May Yeeng的名字改成自己的名字「Cathryn Lee Yen Leng」。《香港01》記者在ABRSM官方網站查詢,翻查在2015年奪得FRSM資格的考生共有42名,馬來西亞則有三名,而其中一個正正就是Carolyn Lo May Yeeng,但Cathryn Lee Yen Leng這個名字卻毫無蹤影,增加了「學歷造假」這個說法的可信性。

ABRSM官方網站顯示,在2015年奪得FRSM資格的考生中有三名來自馬來西亞,而其中一個正正就是馬來西亞鋼琴家Carolyn Lo May Yeeng,但Cathryn Lee Yen Leng這個名字卻毫無蹤影。(Associated Board of the Royal Schools of Music官方網站)

Carolyn Lo May Yeeng是一位馬來西亞鋼琴家。(Carolyn Lo Facebook:@CarolynLoMY)

