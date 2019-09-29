「小燕子」本名是什麼？　黃曉明串蘇有朋：老婆的名字都不知道？

作家瓊瑤作品《還珠格格》於1998年起翻拍成電視劇後，令小燕子、永琪、紫薇及爾康成為街知巷聞的角色，更令趙薇、蘇有朋及林心如等多位演員在兩岸三地爆紅，《還珠格格》亦成為不少人心目中的經典電視劇。「永琪」蘇有朋日前出演綜藝節目時，突然考大家「小燕子的本名是什麼？」令全場啞口無言，連曾飾演「簫劍」的黃曉明都被問到口啞啞！

《還珠格格》於1998年起翻拍成電視劇後，令小燕子、永琪、紫薇及爾康成為街知巷聞的角色，更令趙薇、蘇有朋及林心如等多位演員在兩岸三地爆紅。（微博圖片）

《還珠格格》共有三部，第一、二部的演員班底大部分相同，都是由趙薇、蘇有朋、林心如、及周杰領銜主演，而2003年播映的第三部，除了爾康依然由周杰飾演外，小燕子、永琪、紫薇及大部分角色均都由其他演員擔任，由黃奕、古巨基及馬伊琍領銜主演，而黃曉明則在第三部中飾演簫劍。

黃曉明在《還珠格格》第三部中飾演簫劍。（微博圖片）

蘇有朋作客《中餐廳3》時透露，前陣子接受訪問時被問道「小燕子的本名是什麼？」，節目班底成員一下子也答不出答案，令班底之一的黃曉明忍不住笑蘇有朋太「無知」：「你老婆的名字你都不知道？」蘇有朋馬上回嘴：「你妹的名字你也沒知道啊！」互相調侃的樣子令全場捧腹大笑。

蘇有朋透露最近接受訪問時被問道「小燕子的本名是什麼？」，令他口啞啞。（《中餐廳3》影片截圖）

黃曉明問蘇有朋：「你老婆的名字你都不知道？」（《中餐廳3》影片截圖）

「小燕子」其實只是一個暱稱，她在劇集開頭自我介紹時曾經講過自己的名字叫「方慈」，只不過劇中幾乎所有角色都是以「小燕子」這個名字叫她，所以觀眾才回記不住她的本名。蘇有朋和黃曉明雖然並不是拍同一部《還珠格格》，但是二人還是甚有關連，蘇有朋飾演的「五阿哥」永琪是小燕子的戀人；而黃曉明飾演的簫劍則是小燕子的哥哥！