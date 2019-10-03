【金宵大廈】阿蕭Alex夢中相遇反而唔合理？　網民稱有三大bug位

TVB劇集《金宵大廈》除了單元故事精彩之外，有關Alex（李施嬅飾）與阿蕭（陳山聰飾）的前世今生謎團亦話題性十足。在昨晚（2日）的一集結尾，當阿蕭與Alex在天台接吻時，Alex卻化為灰燼，不少觀眾看到這裏都大感可惜，同時亦提出了疑問，點解阿蕭會同Alex在夢中相見？不過如果Alex只是阿蕭的夢境，劇集就會有3大Bug位解釋不到！

在昨晚（2日）的一集結尾，當阿蕭（陳山聰飾）與Alex（李施嬅飾）在天台接吻時，Alex卻化為灰燼。（電視截圖）

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在昨晚（2日）播出的第12集中，阿蕭向Mia（歐陽巧瑩飾）問起Alex的下落時，才得知Alex當日登上早前失聯的客機，之後阿蕭翻看閉路電視才驚覺原來自己一直同空氣講嘢，但明明兩人曾上過床，阿蕭亦肯定自己有感覺，令他大感疑惑。直至他找出Alex的明信片，Alex在明信片中寫道自己為了趕回香港同阿蕭一起睇流星雨，所以調更，因此登上了失聯的客機，才會至今生死未卜，此時阿蕭終於醒覺一切只是夢境。

阿蕭向Mia（歐陽巧瑩飾）問起Alex的下落時，才得知Alex當日登上早前失聯的客機。（電視截圖）

阿蕭翻看閉路電視發現自己一直同空氣講嘢。（電視截圖）

明信片證實只是夢境？

有網民對於阿蕭醒覺自己一直發緊夢一事表示不解，認為明信片正是證實Alex存在的證據，而劇集編審羅佩清就解釋道：「有一個鏡頭係佢（阿蕭）企喺信箱前，應該係撬開咗Alex信箱而不自知。」其實回顧第7集的片段，就可以看出一些線索，當時Alex表示自己不見了鎖匙回不了家，所以阿蕭撬開Alex的信箱取出後備鎖匙，他亦是在此時拿到Alex的明信片，不過當時他並沒有細看明信片的內容。而明信片上的內容就證實了Alex的確登上了失聯的客機，所以阿蕭看完後才發現同Alex經歷的事，包括睇流星雨、上床都只是夢境。

明信片是關鍵的物件。（電視截圖）

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東東見到Alex回到金宵大廈？

而在第7集中出現的另一個未解之謎，就是當阿蕭與Alex在信箱前閒聊時，突然聽到地牢傳來怪聲，之後發現原來是東東（鄭耀軒飾）在打乒乓波，東東見到Alex回來後大感驚喜。如果說阿蕭在信箱前只是對住空氣講嘢，即是表示Alex是不存在的，那東東在地牢中見到的誰呢？

東東（鄭耀軒飾）見到Alex回來後大感驚喜。（電視截圖）

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阿蕭如何得知吹氣公仔Mary與晴晴互換身份？

在第6集中，因為Alex突然聽到哭聲，才與阿蕭到垃圾堆，繼而發現了與吹氣公仔Mary交換了身份的晴晴（鄧佩儀飾）在喊，Alex更聽到「公仔」求救，不過除了她之外其他人都聽不到變成公仔的晴晴說話。但阿蕭翻看閉路電視發現當時只有自己一人在垃圾堆，那他是如何得知晴晴同Mary交換了身份呢？

阿蕭在垃圾堆發現與吹氣公仔Mary交換了身份的晴晴（鄧佩儀飾）。（電視截圖）

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綜合以上信息，若然第12集解釋一切只是阿蕭的夢境，Alex在第4集登上飛機後一直下落不明，那由第5集開始發生的所有事又如何解釋呢？根據劇集監製葉鎮輝早前接受訪問表示，第13、14集將會解釋Alex在飛機上的遭遇，相信大家會從中得出更多Alex和阿蕭前世今生的線索。