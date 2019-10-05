【金宵大廈】「萍萍」周寶霖默默耕耘多年：曾經洩氣但從不放棄　

TVB熱播劇《金宵大廈》以單元故事組成，每個單元都給予綠葉演員不少發揮機會，當中飾演舞女「萍萍」的周寶霖（Pauline），在接下來的單元「美魔女」中，將擔綱重要角色，揭開賓館老闆娘Yuki（康華飾）的身世。

周寶霖飾演的舞女萍萍將在單元「美魔女」中擔綱重要角色。

下一個單元「美魔女」將揭開賓館老闆娘Yuki的身世。（影片截圖）

萍萍貪靚惹禍 結局令人感慨

繼早前單元「異夢」中，舞女莎莎（阮兒飾）和芳芳（尹詩沛飾）在保守的60年代中發展一段可歌可泣的SheShe戀，演出令人印象深刻。Coco（李施嬅飾）旗下僅餘的一個舞女萍萍，是下個單元「美魔女」中的關鍵角色，周寶霖 說：「萍萍為求喺眾舞女中鶴立雞群，從南洋求到一塊會變靚嘅鏡，卻因此而性情判若兩人，愈貪靚愈是不得要領，結果弄巧反拙，故事會延伸到萍萍女兒身上，結局令人感慨。」萍萍的女兒正是美魔女賓館老闆娘Yuki。

周寶霖入行13年，畢業於第20期無綫電視藝員訓練班，同屆畢業的藝人還有孫慧雪、鄧永健和梁証嘉等，目前只有她和梁証嘉還留在TVB。梁証嘉今年終於捱出頭，在《愛‧回家之開心速遞》中憑藉朱天梯一角人氣急升，周寶霖今次亦很感恩遇到一個有發揮的角色：「好感激《金宵大廈》葉鎮輝監製畀機會我飾演萍萍，我好喜歡呢個角色，她是一個率直、大情大性、有義氣嘅人。呢個角色絕對係一個挑戰，我唔係嬌嗲、小鳥依人那種類型，哈哈！嘗試用另一個演繹，一個活潑俏皮、傻大姐、豪邁嘅萍萍！故事發展下去，萍萍其實係一個悲慘角色，我睇完劇本，好戥佢可憐。」

萍萍貪靚惹禍，終令容顏被毀。

自小熱愛表演 最想成為歌手

周寶霖自小熱愛表演藝術，她感激父母栽培她學唱歌、舞蹈，「其實我想成為歌手，我亦同好多觀眾一樣，自小睇電影劇長大，電視劇對我係好有影響力」。其中令她最深刻就是《大時代》，「每個演員都係咁有戲，隔住個Mon都可以咁有感染力，感動到觀眾。從此就喜歡演戲，因緣際遇下考入了訓練班」。

周寶霖加入TVB多年，默默耕耘，中間也有經歷過挫折，她說：「有時冇工開嘅時候，係會有少少洩氣，但我唔係一個容易氣餒嘅人，雖然我當不成歌手，但有時開Live 、登台唱歌，都已經好滿足，所以我冇想過放棄呢。」

周寶霖多年來，不論大小角色都用心去演，很享受沉浸在表演世界當中，給她帶來難以形容的滿足感。點擊圖片回顧她所演過的角色：