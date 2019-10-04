馬浚偉雪中送炭　開新戲預埋林子博：我明白佢嘅處境

TVB娛樂新聞台主播林子博太太董燕君（Shirley）不幸患癌，既要陪太太患癌又要照顧家庭，身心及經濟承受極大壓力，但在同一時間他竟被TVB「炒魷」，不獲續約。可幸娛樂圈人情味濃，好友紛紛伸出援手，當中馬浚偉更揚言即開新戲會預埋子博。

身為一家之主的林子博須同時面對老婆患癌和失業兩大問題，但很多人都為他伸出援手。（Facebook圖片／林子博）

馬浚偉在子博Facebook 留言，表示開新戲邀請他加入。（FB截圖／林子博）

子博有難，八方支援，一眾舊同事主動幫忙搭路，ViuTV亦第一時間向他招手，古天樂亦透過香港演藝人協會聯絡子博，希望可為他伸出援手。馬浚偉明年初開新戲，已預子博參與，他接受《香港01》訪問，表示很理解子博的處境：「我有留意佢嘅新聞，知道佢太太病咗，工作上亦有一些變動，我本身經歷過屋企人有病患，我好明白摯親身體有事，心理壓力好大，希望都畀到少少鼓勵佢。」馬浚偉更表示屆時子博想演戲或者做幕後都可以，有商有量非常彈性，絕對係一個良心老闆。

子博回覆《香港01》，大讚馬浚偉是一個很有人情味又沒有架子的一線藝人，非常難得，「真係買少見少，佢仲咁身體力行支持我。」子博表示這段時間感受到人間有愛，「點諗到有咁多人幫手，唔只行家藝人朋友伸出援手，就連行出街都會有人叫我加油安慰我，仲有開餐廳嘅朋友叫我去佢間鋪，免費請我食飯，真係好多謝大家！」子博表示這段時間會陪着太太做化療，同時照顧一對子女。對於在面對太太患癌的同時，不獲服務了11年的舊東家TVB續約，被請食「無情雞」，子博態度正面：「呢個只係一個商業決定，咁啱係我屋企有事嘅時候公司又唔需要我，我係咁諗。」

馬浚偉表示娛樂圈是一個充滿人情味的地方。（資料圖片）

馬浚偉大讚子博是一個勤力做足功課的主持，同時又是負責任的爸爸和丈夫，「我哋演藝圈都係好有情嘅，大家都願意互相支持同幫忙，我都有同子博講，希望佢頂住，希望佢哋保持一個好的心情去面對治療，子博自己都要更加堅強，因為要照顧太太，同時兼顧工作。」

馬浚偉透露明年二月會開新戲，「今次呢部戲係都巿輕喜劇，探討人性問題，令大家反思搵錢唔係大晒，希望畀到驚喜大家。」跟即將上映的電影《生前約死後》一樣，馬浚偉今次繼續自編自導自演兼任監製，他說：「今次會有一個很有經驗的執行導演幫手，班底同《約》差不多，因為大家培養了默契。」

馬浚偉首次執導的新戲《生前約死後》將於年底上映，明年初又馬不停蹄開新戲。