【早霸王】聽眾「反修例」結緣　森美小儀以肥媽二創歌開玩笑

商台節目《早霸王》逢星期五的環節「你知道唔知道有人掛住你」一向有好多聽眾關注，皆因隨時有意想不到的表白場面，今日（4日）便臨到男聽眾「大發」打上來表白！事緣大發與對象在同一個即時通訊軟件群組，而這個群組偶爾會舉辦聚會，但對象沒有出席過聚會，所以大發一直都沒有留意到這個女生的存在，直到有一天群組加了新成員，促使大發去了查看群組成員清單，發現這個女生的名字與「反修例」運動有關；因為大發自己也支持「反修例」，所以引起了他的好奇，二人開始了在群組有互動。

主持問到大發有否打聽過對象的感情狀況，大發說自己去年年尾分手，而對象則跟前任分手數月，森美立刻說感受到他的「飢餓」！（Facebook／＠早霸王）

某天，大發赫然發現這個女生退出了群組，才找回紀錄直接聯絡女生；二人聊了一個多月決定約出來見面。當天男生差一點遲到，但在戲院門外眾裏尋她，憑直覺卻一眼便認出是那一個女生。這個直覺引起了一眾主持的好奇，主持之一的Marco問是不是一起唱了一首肥媽（Maria Cordero）二創歌作為暗號：「又唔食嘢！」然後森美即忍不住接着說：「又唔打機！」而小儀則大嗌一聲：「啊！」

森美認完拖手而對方沒有縮就可以有下一步行動。（Instagram／@sammy903）

二人至今見面六、七次，男聽眾大發就認為對方是不可多得的女生。大發又坦言女生曾問他「其實我哋咁樣算唔算拍拖」，之後他在主持們逼供下才自爆：「手已拖，但未正式表白。」又說：「自然在街上走着走着就拖了，而她沒有縮。」主持Marco立刻笑言：「人鍊！男校同啲師弟，拖完錫咗先俾人走！」小儀貪心地說：「左手係師弟，右手係師兄。」森美：「所以我啲師弟都係俾間尺我。」Marco：「所以啲老師就叫你唔好騷擾師弟！原來就係講你！」森美又立即追問：「錫咗未？」大發即否認「得米」。森美忍不住追擊：「拖手就錫㗎喇！仲等啊？」

+ 11 + 10 + 9

《早霸王》隨即打電話予女當事人，森美說：「有人打上嚟話鍾意你。」女生回答：「係咪你啊？」又立刻表白說喜歡森美；小儀問：「鍾意佢乜嘢？」女生意有所指地說：「件衫下面啲嘢！」公然調戲森美。一輪言語嬉戲後，終於到大發表白：「我工作唔係好順利，多謝你呢排陪我，畀咗好多Support我，我想正式問你可唔可以做我女朋友？」而女生最後答應了大發的表白。