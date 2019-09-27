【早霸王】教暗戀對象溝仔　男聽眾靠一招走出Friend-zone

森美因為耍拍大台節目《森美行街團》，所以呢個星期《早霸王》都無佢份。（sammy903@ig圖片)

「朋友以上，戀人未滿」嘅Friendzone關係，真係好令人心癢，今次《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」男主角阿健正正就係站於Friendzone邊緣。喺旅行社任職嘅阿健，話本身同暗戀對象只係同屬一個部門，而且一啲都唔熟，但因為今年初佢帶團時出現咗啲問題，令二人關係產生了變化。「佢本身都算係我上司，因為我帶團時同個客意見不一，所以佢whatsapp問我成件事係點，之後好理性咁教我下次遇到問題時要點做。」

Marco同小儀聽到阿健分享同暗戀對象嘅故事時,都以為會無結果。

就係咁，阿健同暗戀對象漸漸由傾公事變為傾私事。「做咗朋友之後，佢話有朋友介紹咗個男仔俾佢識，仲叫我以男仔角度分析一下成數有幾高。於是就提議不如約出嚟食飯傾，我仲教佢點approach男仔。」阿健話當時對呢位同事仲未有感覺，所以都唔介意佢有其他追求對象，直到幾時飯局後，阿健開始對呢位同事有好感，所以就係8月時試探對方。「我問佢同個男仔點，佢話無心動感覺，話可能因為係朋友介紹，唔想得罪朋友所以先去見面，我同佢講『其實鍾意咗你』佢當時俾唔到反應，吓完之後仲問我發生咩事。」

男聽眾表白幾次都被拒，心都灰，打算放棄。

阿健透露其實都表白過好幾次，但對方都係拒絕，直到最近覺得係時候要放棄。「我同佢講『唔再煩你啦，祝福你同個男仔』」以為感情就此無疾而終，誰不知呢位同事竟然同阿健講「你咁堅定嘅人係咁易放棄架咩？」由紅燈突轉绿燈，小儀同Marco聽到都十分振奮，仲話呢啲擺明係「 柳暗花明又一村」。電話接通阿健暗戀對象Wendi後，佢第一句竟然係「點呀」並謂「知道咩事」，似乎係有聽節目直播，所以都唔需要多講，阿健嘅表白好簡單好直接「我咃中間有好多阻滯，但而家已經解決咗，想問下你可唔可以認認真真咁俾次機會我」，答案當然是「可以」。