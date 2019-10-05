【金宵大廈】陳山聰李施嬅洩密　林老師先係Final Boss！

TVB劇集《金宵大廈》被網民封為年度神劇，除了單元故事精彩之外，亦因為劇中鋪排的伏線相當吸引。Alex（李施嬅飾）與阿蕭（陳山聰飾）前世今生的謎團引人入勝，當中黑貓靚寶同書店老闆林老師（劉江飾）絕對是解謎的兩大關鍵線索。

林老師（劉江飾）見證了Alex（李施嬅飾）與阿蕭（陳山聰飾）的前世今生。（劇照）

黑貓靚寶係喵星人

除了一眾住客之外，靚寶也是金宵大廈的關鍵角色。Alex形容靚寶是「大廈貓」，在大廈內自出自入、神出鬼沒，還會巡樓。而林老師也說靚寶已經在大廈好多年，同金宵大廈一樣有好多經歷。牠每次出現都引領着Coco、Alex、旭輝、阿蕭見證一些事，身份絕不簡單。劇集編審羅佩清曾透露靚寶是「非一般的喵星人」，貫穿兩世，是同一隻貓。

靚寶在第1集已經出現。（電視截圖）

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林老師原來係貓妖？

靚寶在金宵大廈生活了超過50年，而另一個在大廈內留守了50年的，就是書店老闆林老師。他經歷金宵大廈的時代變遷，年青時林哥仔（張彥博飾）暗戀Coco，又親眼目睹旭輝同Coco相戀和慘死的經過。他更將Coco的夢境都寫進小說《夢遊》中，而書中記載的所有事情，正正就是Alex經歷的事。

林老師（劉江飾）將Coco的夢境寫成《夢遊》，書中記載的事，都在金宵大廈內發生。（電視截圖）

張彥博飾演年青版林老師林哥仔，一直暗戀Coco。（劇照）

而在第13集中，林老師發現阿蕭畫了Coco的畫像後，故意引他到金宵舞廳，當阿蕭抬頭望着氣槽時，忽然頭痛欲裂，腦中浮現出連串前世的畫面後暈倒。當他醒來時，林老師不但扮作不知他口中所講的Coco是誰，更露出兇狠的眼神，似乎有陰謀。據知情人士透露，林哥仔與靚寶有非一般的關係，原來林哥仔的真正身份是貓妖，更殺過人！而陳山聰昨日（4日）出席劇集宣傳活動時，就即場大爆張彥博是全劇最恐怖的角色，看來林哥仔是貓妖這個講法可信性極高！除了陳山聰不小心爆料外，連李施嬅亦曾經在訪問中洩露了Final Boss的身份.......

林老師露出兇狠的眼神，似乎有陰謀。（電視截圖）

點擊下圖重温林老師露出殺機線索：

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李施嬅爆Big Boss已出現

李施嬅曾在接受《東張西望》訪問時透露有一位Big Boss已經出現：「最終會有一個Big Boss係有一啲好勁嘅力量，呢個Big Boss大家都可以估下係邊個，係一個好犀利、好Powerful嘅人喺我哋劇入面，佢係有一啲好神奇嘅力量。」回顧劇中的角色，與李施嬅關係密切，而又與Coco、Alex，甚至金宵大廈有聯繫的，相信就是林老師！

林哥仔/林老師係Final Boss的可能性極高！（IG@bobcyb1005）