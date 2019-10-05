【金宵大廈】Alex飛機失事穿越時空？　阿蕭仲有一個機會改寫命運

TVB劇集《金宵大廈》不止掀起追劇熱潮，更吸引大批觀眾一起解謎，探討Alex（李施嬅飾）的生死。在第14集中，終於交代了Alex登上客機後發生的事，亦正正是這個原因才令Alex有機會回到金宵大廈找阿蕭（陳山聰飾）。不過原來還有一個關鍵場景，不但將Alex與前世Coco（李施嬅飾）連接起來，更有可能改寫命運！

在昨晚（4日）播出的第14集中，揭露了Alex（李施嬅飾）在飛機上的遭遇。（電視截圖）

Coco忌水忌金

在第14集中，Coco再到書店找林哥仔（張彥博飾），講道自己經常夢見水，而風水師傅曾講過她忌水忌金，此處亦埋下伏線。在第2集中，阿蕭在舞廳爬上鐵梯撬通風口時，眼前突然閃過一些畫面，當中可見阿蕭前世旭輝與Coco逃到碼頭後跌落水……可以推測Coco的死因與水有好大關連。

Coco（李施嬅飾）話風水師批自己忌水忌金。（電視截圖）

+ 3 + 2

Alex墮海後與前世Coco連接

而Alex當日登上客機後遭遇的事，在第14集中亦終於揭曉：飛機被閃電擊中，在飛機衝落海的一刹那，Alex驚慌到青筋都現埋！而這一幕亦證實了Alex在飛機失事後墮海，編審羅佩清曾透露Alex是個可以穿越時空的能量體，監製葉鎮輝亦曾在《東張西望》中透露Alex未死，只是用另一個方式出現在阿蕭面前，所以相信Alex是在墮海後，透過Coco的夢境穿越回到金宵大廈。

Alex當日登上飛機後，飛機被閃電擊中墮海。（電視截圖）

Alex發現自己走不出金宵大廈，懷疑自己已經死咗。（電視截圖）

+ 14 + 13 + 12

在今集結尾，阿蕭在氣槽找到流星心口針，他與Alex在碰到心口針的一刻喚起了兩人的前世記憶，最後Alex說：「我終於知道點解我要返嚟，係因為你。」他們更互相叫對方Coco同旭輝，可見回來的Alex亦擁有Coco的記憶。Alex同Coco互相影響，兩世是可以互通的。

Alex叫阿蕭做旭輝。（電視截圖）

+ 8 + 7 + 6

天台水箱或成改寫命運關鍵

在第10集單元故事《異夢》中，Coco被狗強（李家聲飾）脅持上天台後，困於水箱中。當時狗強講到：「女人係水造嘅，梗係留喺水箱啦！」而編審早前接受《香港01》訪問時，就講道：「其實這套劇有點像打機，會不停開發新地點，得到線索，解開謎團，下個有關的場景是天台水箱。」她更大爆最後真的Alex會回到金宵大廈，但阿蕭要付出好大代價。而這個代價原來就是要利用水箱，才能透過夢境穿越回60年代，阻止悲劇發生！

在第10集單元故事《異夢》中，Coco被狗強（李家聲飾）脅持上天台後，困於水箱中。（電視截圖）

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