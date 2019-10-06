【金鐘獎2019】吳宗憲5項提名落選：在台灣拚得一兩個獎有意義嗎

這屆金鐘會前會後整個大翻轉，原本入圍5項，打破生涯及歷年紀錄的吳宗憲好整以暇到會場等待殊榮，沒想到最後全面落空，一項也沒得。反而得失心不強的黃子佼，入圍3項竟然全拿，而且其中兩項是綜藝類最大的主持人獎，吳宗憲坦言，「走出會場，腿都軟了，還要人扶，就像要被拉進刑場般難受。」

不過他在慶功宴上仍嘴不饒人，對於打敗他節目的「聲林之王」坦言「沒創意」，「不覺得跟大陸節目很像嗎？」對於贏他的黃子佼跟女兒吳姍儒節目也不留情面，「說真的，入圍的所有節目收視率加起來，還不敵我一個，我贏在收視率就好了，而且你們去看看，台灣有多少節目，得獎不久就掛點了。」被提醒這樣也罵到女兒節目？他笑說，「我說的是真話。」說著說著，又難過起來。

他得獎時會開心樂翻天，沒得獎時說的話讓人又好氣又好笑，他說，「我們在小小的台灣，拚得了一個獎兩個獎，有太大的意義嗎？要更有遠見，為下一代著想。」馬上又自嘲，第一次見過落選的這麼氣焰囂張。其實，這次金鐘他情緒複雜，自己節目全掛，但女兒吳姍儒入圍兩項全中，而且女兒打敗爸爸，之前有人說，吳姍儒進電視圈第一年就跟吳宗憲以「小明星大跟班」拿下金鐘，如今吳姍儒跟黃子佼搭檔，沒靠吳宗憲也拿獎，而且把爸爸給打掛了，證明吳姍儒靠的是實力。

▼▼吳姍儒就算沒靠爸爸吳宗憲也拿獎，證明她靠的是實力，按圖看看她的美照▼▼

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