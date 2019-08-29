【金鐘獎2019】女配競爭激烈　《我們與惡的距離》陳妤出局成遺珠

台劇《我們與惡的距離》入圍本屆金鐘獎14個獎項，可惜劇中要角之一的陳妤、周采詩報名女配角卻沒能入圍，成為遺珠之憾。

第54屆電視金鐘獎今天下午在三立電視台公布入圍名單，今年有153家業者、1995件作品報名，歷時2個月評審，最後選出191件入圍作品，角逐39個獎項。導演瞿友寧擔任今年評審委員會主委，他說今年無論是綜藝或是戲劇都展現創新：

評審透過入圍名單，不僅告訴觀眾「我們的電視是什麼樣子」，同時也是一個提醒作用，告訴大家台灣的電視應該要往這些方向努力。

《我們與惡的距離》今年入圍14項，瞿友寧說，這齣戲的命題不試著討好任何一個觀眾，忠於自己的態度，集結非常多線上幕後的工作人員，在大家的激盪下，有一個很棒的文本，導演的執行度也很精彩。瞿友寧表示，台劇面臨未來方向該如何走的時刻，《我們與惡的距離》在這個時間點適度的出現：「這個劇很收斂，不是一個非常張揚的劇」，提醒台劇有更多呈現的可能，《我們與惡的距離》劇中演員林哲熹、洪都拉斯、溫昇豪，這次共同入圍戲劇節目男配角獎，3人雖要共同競爭，但無論是由誰得獎，《我們與惡的距離》都是大贏家。

《我們與惡的距離》今年入圍14項金鐘獎。（IG@tseng_pets_ohyeah）

而溫昇豪又另以《雙城故事》入圍戲劇節目男主角，要對上以《我們與惡的距離》入圍男主角的吳慷仁，競爭激烈。可惜的是，《我們與惡的距離》劇中要角之一的陳妤、周采詩表現亮眼卻沒能入圍，成為本屆遺珠之憾，最後由曾沛慈入圍戲劇節目女配角獎。

曾沛慈入圍本屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。（《我們與惡的距離》劇照）

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瞿友寧表示，陳妤、周采詩、謝瓊煖在《我們與惡的距離》表現都很好，「很希望入圍名額能加到10個」。當初製作單位幫陳妤報名時就是報女配角，原先評審有詢問影視局，能否幫陳妤更改報名項目為女主角，但因沒法變更還是維持原狀，最後由賈靜雯入圍戲劇節目女主角獎。曾沛慈出線入圍女配角，瞿友寧說，曾沛慈在劇中的角色不是加害者也不是受害者，但卻能從她身上看到面對這2種角色時的情緒變化，獲得評審青睞。108年度電視金鐘獎頒獎典禮，10月5日在台北國父紀念館舉行。

陳妤被視為本屆金鐘獎最大遺珠。（《我們與惡的距離》劇照）

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