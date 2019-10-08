【假設性無罪】王敏奕誓撕開假面具　「好人」梁漢文原來經常出軌

性騷擾事件發生後，連鎖效應下，梓慧（王敏奕飾）誓要撕開YK（梁漢文飾）的假面具。（《假設性無罪》劇照）

由梁崇勳監製、翁昕歆編審的ViuTV新劇《假設性無罪》，已於上周四（3/10）首播。相隔17年後再拍劇的梁漢文，今次在劇中飾演獲獎無數的設計師何英傑（YK），可謂艷福無邊，外人看他，絕對是一個完美男人的代表，不僅有才華、處事穩重、謹慎認真，更是一個好上司、好丈夫、好爸爸，不過因為一次性醜聞，竟然揭發他一直在眾人面前戴面具！而事件的關鍵人物，正是飾演林梓慧的王敏奕。

YK（梁漢文飾）遭梓慧（王敏奕飾）指控性騷擾後，獲上司Yvonne（張慧儀）護航。（《假設性無罪》劇照）

連鎖效應 「好好先生」假面具遭撕破

事緣YK任職的設計公司同事在佈置公司的萬聖節鬼屋項目期間，YK與阿慧碰巧有機會獨處一室，其後眾人就看到阿慧很慌張及憤怒走出來。未幾阿慧控告YK，指自己遭對方非禮，立即將其抓住並報警。在警局內，二人各執一詞，阿慧堅持控告上司YK非禮她，YK則矢口否認，自己是慘遭阿慧冤枉，亦不清楚對方為何要冤枉自己。看似「完美」的YK究竟有沒有非禮女下屬？尚要時間查證，但連鎖效應下，YK的真實面目竟然無意中展現人前，包括與上司Yvonne（張慧儀飾）的關係。

YK（梁漢文飾）與上司Yvonne（張慧儀飾）的關係向來撲朔迷離，二人曾經發生過一夜情。（《假設性無罪》劇照）

YK周旋於多個女人之間 與女上司關係曖昧不明

事實上，YK素來與上司Yvonne關係一直曖昧不明。Yvonne於工作上與YK合作無間，而且一直對YK抱有好感，二人更於從前有過一夜情。Yvonne在工作上常常偏袒他，甚至在林梓慧控告YK非禮她時，出盡力替其脫身，可見二人關係非比尋常。另一方面，YK與老婆岑美珊（董敏莉飾）在家外，從來都是一對令人豔羨的夫妻，不過回到家中，又是另一回事。

YK（梁漢文飾）與太太岑美珊（董敏莉飾）結婚20年，感情轉淡，跟太太的好友Shirley（羅沛琪飾）有婚外情。（《假設性無罪》劇照）

YK（梁漢文飾）背著老婆，與老婆的好姊妹Shirley（羅沛琪飾）偷情，借此來宣洩工作和生活的抑壓，二人對這段關係一直小心翼翼，沒有讓對方的另一半發現。（《假設性無罪》劇照）

與太太結婚20年 感情索然無味

由拍拖到結婚接近20年，YK與太太的關係早已變得索然無味，惟受制於工作和家庭上那種「完美」的形象下，YK一直飽受壓力，他更背著老婆，與老婆的好姊妹Shirley（羅沛琪飾）偷情，借此來宣洩工作和生活的抑壓，二人對這段關係一直小心翼翼，沒有讓對方的另一半發現。

由此可見，編劇是有意讓觀眾認清YK「好好先生」背後的真實情況，如今梓慧控告他非禮，是否意味YK終於露出本性，假面具被拆穿？抑或這宗非禮事件其實另有內情？記得密切留意《假設性無罪》的劇情發展。