李棟旭機場衝紅燈被記者「篤灰」　韓網民：要遵守社會承諾！

韓國男星李棟旭因韓劇《My Girl》（港劇名：大話妹）、《鬼怪》、選秀節目《PRODUCE X 101》等而受到亞洲影迷歡迎，所以不時獲邀穿梭亞洲各地出席活動，例如昨日（5/10）李棟旭經仁川國際機場出發，前往菲律賓出席「韓國-菲律賓文化建交70週年」活動。不過，李棟旭一個動作，引起不少韓國網民爭論。

李棟旭昨日出發前往菲律賓出席「韓國-菲律賓文化建交70周年」活動。 （Viu《K1頭條》提供）

李棟旭機場新聞圖

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韓國傳媒「Newsen」記者拍下李棟旭衝紅燈的畫面，並在標題說明「紅燈下也堂堂正正走路的魄力」、「跑也太遲了」。有網民認為，該條馬路頗短，任誰都會穿過馬路，但亦有網民認為即使沒有車，為了遵守社會承諾仍要等候交通燈，更有人認為記者是「Anti」（反李棟旭的人），似乎為抹黑李棟旭才撰寫相關報道。

韓國傳媒「Newsen」記者拍下李棟旭衝紅燈的畫面，並在標題說明「紅燈下也堂堂正正走路的魄力」。（Nate畫面）

Newsen另一報道標題則寫「跑也太遲了」。（Daum畫面）

韓國網民對李棟旭應否衝紅燈爭論不休。（Nate畫面）