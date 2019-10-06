周國賢微博寫「再見」疑告別內地市場？　唱片公司：不是這意思！

引用《緊急法》訂立的《禁蒙面法》昨日（5日）於香港正式生效，引發多區示威活動及嚴重警民衝突。周國賢在Instagram及微博分別出post，叫香港人加油之餘，亦與內地網民說再見。此舉引起內地網民不滿，掀起激烈罵戰。

周國賢的言論引起內地網民不滿。（周國賢Instagram：@endychowjaugwokyin）

周國賢在Instagram寫道「hgygy」，意思是「香港人加油」。（周國賢Instagram：@endychowjaugwokyin）

周國賢於周五（4日）晚上在Instagram及微博同步上載一張做掌上壓的照片，並留言寫道：「加油 #hgygy（香港人加油）」，卻引起大批內地網民瘋湧而至，留言指罵對方：「原來你係港毒黎（嚟）噶（㗎）？」、「你怎麼不實際行動上街打砸搶燒呢？」，甚至有人以粗口問候他。面對眾多內地網民的毒舌留言，周國賢巧妙地回擊：「入嚟得更多尊重下（吓）人。打好啲繁體字先好唔好？真心希望你會好」、「練吓廣東話先啦」。有人質疑周國賢「得把口」，應該出街戰鬥，他承諾道：「我會，陣間出街買餸。」

周國賢疑似與內地網民道別，永久與微博「割蓆」。（微博：@周國賢）

周國賢在周六（5日）早上再次更新微博，簡短地寫上「再見」兩個字，疑似與內地網民道別，永久與微博「割席」。網民依然不肯放過他，紛紛留下惡意留言：「逝者安息」、「早就該滾了」、「中國的土地不養瘋狗」、「不要在中國賺錢滾回去」。亦有網民留言表示理解及支持周國賢，留言說：「香港見」。

大批內地網民以毒舌留言責罵周國賢。（周國賢Instagram：@endychowjaugwokyin）

周國賢所屬的唱片公司維高文化代表周先生透過WhatsApp回覆《香港01》記者稱：「不是（道別）這意思，工作還是繼續也不受影響，但暫時不會回應有關這個事情，不好意思。」

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