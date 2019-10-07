李元玲「M碼＝肥」言論被鬧爆　一度關帳戶避風頭兼發聲明道歉

李元玲IG坐擁百萬粉絲，不時上載福利照。（IG：@cathrynli ）

李雲迪徒弟李元玲，被封為大馬女神，IG坐擁百萬粉絲，一言一行都被受注目。日前佢喺IG Story發表「M碼等於肥胖」言論，引起網友猛烈抨擊，更掀出其學歷造假疑雲，令她要急急將社交媒體帳戶關閉「避風頭」。呢日佢上載一篇道歉聲明，詳細交代事件。

李元玲除咗係鋼琴高手，芭蕾舞亦有相當造詣（IG：@cathrynli ）

佢對自己身形相當有要求，基乎每日都去健身（IG：@cathrynli ）

李元玲曾經上載過佢未開始健身前嘅相片，體重52kg體脂26%，同依家體重45kg體脂12%，當然相距甚遠。當日佢喺IG Story分享佢對於肥胖嘅定義：「各位女生，如果你正穿着6/S尺碼，這代表着你是M號身材，而M=肥胖。在亞洲，S代表M；M代表L；所有M號以上的（東西）就像癡肥一樣邪惡。」被指歧視身材唔夠好嘅女性，相當膚淺。

李元玲呢篇IG STORY引起軒然大波（IG：@cathrynli ）

李元玲出Po後半小時刪文 事後道歉：誤發布到公眾群裏

李元玲於10月7日上載一篇道歉聲明：「對於較早前因為我post了一則有關m size的文章，引起了一連串反應，我真心表示歉意。」李元玲亦希望大家相信佢無惡意：「此文章此文章我原本只是想發布在私人模特朋友圈，想藉此互相鼓勵朋友們以運動來保持健美身段，但時手誤發布到公眾群裏。」強調自己知道時已經喺26分鐘內刪文。

李元玲曾經上載自己「肥」過嘅照片，雖然170CM得52KG其實唔可以稱得上係肥（IG：@cathrynli ）

澄清並沒有嘲笑M等於肥胖之意：我表達太直接！

李元玲澄清：「我並沒有嘲笑M等於肥胖的意思，我承認是因為我個人表達能力太直接，沒有思想周全，把對自己體形的要求誤造成size的錯誤論點。我願意為我造成的誤解做出道歉。」佢亦回應停用IG原因：「因為有些網民得不到我的回應，就開始把憤怒轉向我帳戶內標注的朋友並展開攻擊，我為了不想身邊的人受到牽連和騷擾，我才選擇暫時停止選擇關閉。」李元玲仲話今日起會重開帳號，希望帶更多正能量俾大家。