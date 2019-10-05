【多圖】馬國女神李元玲堅決否認學歷造假：抹殺了我的專業及努力

享譽盛名的鋼琴大師李雲迪門下有位徒弟李元玲（Cathryn），高中畢業後赴英國伯明罕音樂學院深造，連續數年夏天在德國慕尼黑接受李雲迪指導；及後被范冰冰的助理發掘，因出眾外貌及身材進軍演藝圈，Instagram粉絲達110萬。她近日發表「M號女生就是肥胖」言論引來網民抨擊，更爆出李元玲學歷造假疑雲，令她要將社交媒體帳戶關閉「避風頭」；日前她就重開帳戶，為自己澄清：「有關我李元玲鋼琴文憑作假一事，我深感遺憾並覺得不可思議。」

李元玲貼出在2007年考Licentiate Recital in Piano Solo，同年通過Trinity London College考獲LTCL文憑，力證自己清白；而並非網民之前貼出由英國皇家音樂學院聯合委員會（ABRSM）頒發的院士專業文憑（FRSM－Fellowship of the Royal Schools of Music）證書。（Instagram／@cathrynli）

李元玲對於自己的專業不被認可而憤憤不平：「我從8歲開始學習鋼琴，多年來，我一直秉持著努力不懈的精神，在鋼琴造詣上不斷練進以求更上一層樓，我很欣喜自己的努力獲得特定領域的認可，邀請我在不同的場合擔任表演嘉賓以及提供各種演出機會。彈奏鋼琴對於我不但是一項個人興趣，同時亦是我得到自我肯定的重要事件。」她又指控網民抹黑並竄改她原本的文憑，再發布她文憑造假為她帶來一連串損失：「不但抹殺了我個人的專業以及過去的努力成果，同時亦直接造成了我個人名譽與誠信的損失，也為我的音樂表演領域以及正在發展的演藝機會帶來了連鎖的負面影響。」

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李元玲又認為作為公眾人物，難免有是是非非的纏繞：「過去我對許多攻擊我的言論我不作出過多解釋，甚至可以置之不理，但是這次事件已經觸及我的底線，我認為我不該再保持沉默，必須站出來保護自己的權益，作出平反，還自己清白。」同時，她對網上竄改原本文憑，並誣陷她文憑作假的人保留法律追究權力。