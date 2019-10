【多圖】馬國女神李元玲堅決否認學歷造假：抹殺了我的專業及努力

李元玲貼出在2007年考Licentiate Recital in Piano Solo,同年通過Trinity London College考獲LTCL文憑,力證自己清白;而並非網民之前貼出由英國皇家音樂學院聯合委員會(ABRSM)頒發的院士專業文憑(FRSM-Fellowship of the Royal Schools of Music)證書。(Instagram/@cathrynli)