「鋼琴女神」李元玲爆童年慘痛經歷︰全世界的人真的非常不喜歡我

29歲來自馬來西亞有「鋼琴女神」之稱的李元玲（Cathryn）在IG有100萬名粉絲，本身她的背景也非常地完美，精通鋼琴﹑是李雲迪愛徒﹑識跳芭蕾舞，仲有天使面孔同魔鬼身材，但今日（6日），Cathryn卻突然在社交平台上載長文，自爆自己的過去，不愉快的童年，遭家人又打又罵，直至遇到她的第一個經紀人看到她的潛能，帶她入行。

Cathryn在IG貼出圖片，訴說自己成長的經理，並答謝幫助她的第一個經理人。（李元玲IG截圖）

Cathryn在IG貼圖大概指自己小時候學習能力不好，又內向，並不是一個受歡迎的小朋友，而朋友又不多，家人更很討厭她，會對她又打又罵，覺得自己是家裏最不受歡迎的人物，但她仍堅持想學好鋼琴，因為在負能量的家庭成長，她不懂與人相處，所以長大了也沒有什麼朋友。直至遇到她的第一個經紀人，帶她入行，成為她的人生轉捩點，開始去減肥﹑學打扮﹑學交朋友。她覺得自己變成了另一個人，但其實本來就是這樣，只是一直被家庭埋沒了。而Cathryn在照片下又打了一句英文︰「And it only took one person to genuinely believe in me to get where I am today.」向她的第一個經理人道謝，感謝她造就了今天的自己。想不到女神背後有一段這樣的過去，如今可算是靠著她的努力得到更多人的認識和認同了。

Cathryn常常post出靚相，想不到有這樣的過去，令人更佩服她。（李元玲IG圖片）

其實Cathryn真的好努力，常常在IG分享自己努力健身的運動的成果，又發文鼓勵一眾網民，提醒大家不要鬆懈。她的堅持，使得她有一副纖幼結實的身材，體脂更只得12%。要練成這樣的身材和一手好琴，真的很靠個人意志，過去的經歷不但沒有令她灰心，反而更磨練出她的堅毅，從她小時候堅持學好鋼琴就知道了。想不到女神背後有一段這樣的過去，如今可算是靠著她的努力得到更多人的認識和認同了。

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