「鋼琴女神」李元玲爆童年慘痛經歷︰全世界的人真的非常不喜歡我

29歲來自馬來西亞有「鋼琴女神」之稱的李元玲(Cathryn)在IG有100萬名粉絲,本身她的背景也非常地完美,精通鋼琴﹑是李雲迪愛徒﹑識跳芭蕾舞,仲有天使面孔同魔鬼身材,但今日(6日),Cathryn卻突然在社交平台上載長文,自爆自己的過去,不愉快的童年,遭家人又打又罵,直至遇到她的第一個經紀人看到她的潛能,帶她入行。

Cathryn在IG貼出圖片,訴說自己成長的經理,並答謝幫助她的第一個經理人。(李元玲IG截圖)

Cathryn在IG貼圖大概指自己小時候學習能力不好,又內向,並不是一個受歡迎的小朋友,而朋友又不多,家人更很討厭她,會對她又打又罵,覺得自己是家裏最不受歡迎的人物,但她仍堅持想學好鋼琴,因為在負能量的家庭成長,她不懂與人相處,所以長大了也沒有什麼朋友。直至遇到她的第一個經紀人,帶她入行,成為她的人生轉捩點,開始去減肥﹑學打扮﹑學交朋友。她覺得自己變成了另一個人,但其實本來就是這樣,只是一直被家庭埋沒了。而Cathryn在照片下又打了一句英文︰「And it only took one person to genuinely believe in me to get where I am today.」向她的第一個經理人道謝,感謝她造就了今天的自己。想不到女神背後有一段這樣的過去,如今可算是靠著她的努力得到更多人的認識和認同了。

Cathryn常常post出靚相,想不到有這樣的過去,令人更佩服她。(李元玲IG圖片)

其實Cathryn真的好努力,常常在IG分享自己努力健身的運動的成果,又發文鼓勵一眾網民,提醒大家不要鬆懈。她的堅持,使得她有一副纖幼結實的身材,體脂更只得12%。要練成這樣的身材和一手好琴,真的很靠個人意志,過去的經歷不但沒有令她灰心,反而更磨練出她的堅毅,從她小時候堅持學好鋼琴就知道了。想不到女神背後有一段這樣的過去,如今可算是靠著她的努力得到更多人的認識和認同了。

