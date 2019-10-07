【金宵大廈】李施嬅跳Sexy Dance未算爆　仲有人氣組合成員共舞

無綫電視劇《金宵大廈》以前世今生為主題，吸引到一大觀眾追看。演員們在劇中的表現，得到網民的讚賞，特別是分飾空姐Alex和60年代的舞女CoCo的李施嬅（Selena），把CoCo的媚態和女性美充分展現，而周一（7日）播出的一集，更加有一場她跳一場性感舞蹈的戲，除了她的舞蹈吸引外，舞台上的一名男dancer也吸引了大家的關注！

CoCo的演出好有韻味，觀眾大讚她的演技精湛。（Instagram@selenaleelalee）

事關這位男dancer原來是ViuTV男子組合MIRROR成員兼副隊長Anson Kong（江熚生）！《香港01》記者向Anson Kong查詢，他以訊息回覆確定是他本人，他表示︰「以前還是dancer時的工作。」劇中，他會做dancer，同時也會演金宵舞廳的客人，由於《金宵大廈》是在2018年上半年拍，而《全民造星》的比賽是之後的事，Anson Kong也直言︰「個（嗰）陣未呀（指參加《全民造星》），拍嘅時候未有造星呢個比賽。」想不到在TVB也看到現在MIRROR成員的身影，非常有驚喜！

原來Anson Kong驚喜現身！（編審提供）

點擊下圖睇吓更多Anson Kong嘅相︰

+ 5 + 4 + 3

同時，《香港01》記者也向Selena查詢，她指這場戲是CoCo的生日表演，要大跳Sexy Dance，這場戲其實是劇集開場的一場戲，會跟男客人有互動演出。當記者向Selena問到知否其中一個dancer是現在的組合MIRROR成員Anson Kong時，她說︰「吓，我唔知喎，應該唔係㗎喎，TVB嗰啲舞蹈演員嚟㗎喎。（我哋有問Anson Kong，佢話係佢。）係咩？係啊？我唔知喎。因為嗰時都咁多人，我又淨係focus喺我自己嘅舞步上面，因為我都好緊張，跳呢啲舞都唔係我嘅強項，咁所以我冇留意好多嘢啊，身邊發生好多事我都唔知。」其實該場戲的確演員眾多，而且當時Anson Kong都尚未出道。

CoCo和劉旭輝（陳山聰飾）的愛情故事非常浪漫。（劇照）

Selena演出的CoCo姐令人留下深刻的印象，她透露自己也為這場性感演出特意學跳舞。這場戲裡面，見到她穿上了一條bling bling流蘇超短裙，可見服飾方面非常有心思而且也頗性感，她說︰「其實係腿㗎啫，又唔係話好低胸嘅，可能因為姿態上性感啫，其實我為咗呢個角色都有學跳啲sexy啲嘅舞㗎。」外界覺得這個角色展現很多女性的媚態，俗套說句是「有點姣」，Selena就話︰「我唔會用『姣』呢個字去形容，因為佢係有吸引力，會好誘人，唔係一個『姣婆』。」相信Selena一定下了不少苦功，如今劇集和角色都受到觀眾的喜愛，證明付出是值得的！

點擊下圖睇吓更多有關《金宵大廈》嘅相︰