【金宵大廈】金宵舞廳原址仲有間大華會　多次易手今成按摩足療店

無綫劇集《金宵大廈》播出以來受到香港市民歡迎，除了題材特別之外，劇本取材自香港的實地故事亦是引人入勝之處，夠貼地有共嗚就有捧場客。據劇集編審羅佩清所說，金宵大廈的主景其實就是位於尖沙咀的香檳大廈，而劇中最著名的金宵舞廳就是瓊宮酒樓夜總會。（前文：【金宵大廈】金宵舞廳真實存在過 冰室老闆：當時著西裝先入到）據《香港01》現場查訪，就發現了現址已變成一間按摩足療店，一名於足療店工作多年的員工姐姐接受訪問時，就表示該店已有7-8年歷史，不過言談之中她說出了另一個驚人歷史。

見到「大都酒店」招牌，再往下走就會發現另有洞天。（葉志明攝）

足療店員工：「前身真係一間夜總會嚟㗎，之後就變咗一間足療店，但係佢哋做咗三個月就冇做，之後老闆就頂咗手嚟做。」劇推算以及資料顯示，約莫8年前原址中亦有一間名叫「大華會」的夜總會存在。

按摩足療店的後門還有一塊原址「大華會」（或稱大華舞廳）的招牌。（葉志明攝）

一位附近的街坊「林小姐」接受《香港01》時表示，自己是由細到大生活在香檳大廈的「老街坊」，她說：「阿爸阿媽喺呢度（工作），所以我係喺度長大，中學就喺出面讀書，阿爸就喺度做鞋。（指着足療店現址）呢度就係大華舞廳，有時夜晚咪有啲小姐出嚟，喺度坐下行下咁囉。」大華舞廳有多久歷史？「我諗3，40年前就喺度，但係有幾耐（歷史）就唔知，因為嗰時我好細個，我10幾歲就已經喺度。有咩歷史就唔知啦，或者你可以問下上面個看更。」會不會古怪事發生過？「冇喎！細個好多人喺度打波，好正常嘅，嗰啲都係電視嘅渲染嚟嘅啫。」

相信這間「中華夜總會」也是足療店的前身。（網上圖片）