【娛樂大家】狼人宮廷版改玩12人局　網民激讚大有進步！

自從由汪明荃主持的無綫綜藝節目《娛樂大家》在第二季加入「狼人殺」環節之後，又繼「Cheat Chat」之後成為觀眾熱烈討論環節之一。《娛樂大家》的製作單位將「狼人殺」改裝成更合香港人口味的「狼人宮廷版」，除了遊戲中的角色名稱有所改動之外，其玩法與坊間的「狼人殺」節目大同小異，不過由於它的「小異」觸犯了很多玩「狼人殺」禁忌，遭受到不少觀眾的劣評，尤以在遊戲中阿姐的插嘴和「死人發言」的規則最令觀眾不能接受。不過第六集將「狼人宮廷版」玩法變動後，即獲網民激讚有進步。

參考：【娛樂大家】玩狼人殺惹觀眾劣評 阿姐汪明荃插嘴係最大問題？

點解少咗個余德丞嘅？因為佢落咗場玩！（電視截圖）

新增12人「狼王局」

以往「狼人宮廷版」一向以10人局為主，分別有3刺客、4平民、3神職，但礙於玩家質素參差，令整局遊戲的觀賞度大減，「別樹一幟」的規則亦令刺客難以獲勝。不過在第6集中，「狼人宮廷版」改由12名玩家進行遊戲，新增「刺客王」以及「將軍」兩張職能牌，即是「狼王」和「騎士」。新增的功能令遊戲局中的元素更加豐富，例如由郭子豪擔任的「將軍」成功查殺了「刺客」陳貝兒；「刺客王」陸浩明亦成功於被票死後發動技能帶走「太醫」丁子朗。而「狼人宮廷版」的進步，有網友歸功於戴祖儀和丁子朗，全因他二人的積極發言令整個局面變得緊張刺激，哪怕是將風向帶錯，依然是製造效果。雖然上文提及到的兩大缺失，在第六集仍然未見改善，但今次的改動是《娛樂大家》製作單位明顯接受民意之舉，觀眾亦大致收貨！然而，有超過一半的網民留言都有同一個「訴求」，就是希望阿姐能夠落場玩埋一份，未知《娛樂大家》製作單位會否將此項建議納入討論呢？

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戴祖儀變咗做「狼人」女神：

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