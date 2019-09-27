【狼人殺】玩到悶？　新單元《凹嗚狼來了》更適合香港人玩！

近年有不少綜藝節目都將「桌遊」加入為節目元素，尤以台灣由小豬羅志祥主持的《娛樂百分百》為香港人最熟識，而由阿姐汪明荃主持的無綫綜藝《娛樂大家》的第二季中亦加入「狼人殺」元素，更將之改頭換面成為更迎合香港觀眾的「狼人宮廷版」。2017年，內地綜藝《飯局狼人殺》掀起桌遊「狼人殺」的熱潮，《娛樂百分百》亦繼而增設「凹嗚狼人殺」單元（前名為：「94間諜94狂─天黑狼人殺」），更因為大受歡迎而變為常設單元，廣招藝人嘉賓或素人加入一起玩。雖然事隔兩年，節目依然大受歡迎，但《娛樂百分百》最近亦與時並進，先後推出兩個新單元－「凹嗚狼來了」和「凹嗚小密逃」。

【凹嗚狼人殺】大受歡迎變遊戲標準 入坑前必讀20個局中術語

【娛樂百分百】新單元《凹嗚小密逃》 未熟玩法討論混亂

「凹嗚狼來了」與「凹嗚狼人殺」較相似，同樣都是靠邏輯推理、口才表達去達至勝利。（YouTube截圖）

「凹嗚狼來了」原版

其實「凹嗚狼來了」是改編自2017年，由著名桌遊設計師Ted Alspach所設計並由桌遊公司「Bézier Games」發行，一款名為「狼人真言」（Werewords），至2018年左右於香港逐漸流行。「狼人真言」的勝負與「狼人殺」相似，好人要揪出狼人，狼人則要揪出先知，不過「狼人真言」較「狼人殺」更適合香港人聚會玩的原因是，「狼人真言」最低只需5人便能成局，但「狼人殺」的理想最低要求則是8人；而且「狼人真言」每一局的時間較短，大概20分鐘可完成。「狼人真言」是玩家透過向村長發問去找出咒語，而狼人則要透過發問去阻止好人陣營確認真正的咒語。

「狼人真言」和「凹嗚狼來了」的玩法如下：