【Mindhunter】殺人魔奪93命破美國紀錄　FBI都要開「粉絲專頁」

Netflix原創犯罪懸疑神劇《破案神探》（Mindhunter）第二季於8月上架後，大讚劇情局中有局，鋪排得非常有追看性，將複雜的真人真事處理得有條理，加上有濃厚的電影感和精警的對白，令大批劇迷讚不絕口。劇集跟既定的犯罪劇不同，沒有血腥恐怖或者激烈追捕的情節，只靠到獄中跟連環殺人犯進行訪談來貫穿劇情，並了解他們的犯罪心態。雖然煲劇煲得投入，但若現實生活中發生這些連環殺人案件，相信一定會嚇窒大家。日前就有一名在美國服刑中的犯人Samuel Little，竟然承認在1970年至2005年間，殘殺93人！

《Mindhunter》現已在Netflix上架。（Netflix圖片）

現年79歲的Samuel Little本在1987年至1989年間於洛杉磯殺害3名女子，被判3項終身監禁。其後在去年承認於1994年殺害一名女性後，自爆在1970年至2005年間，在全美國14個州殘殺了93人的連環殺人犯，此事引起全球嘩然！經過多個月的調查，FBI暫時查出Little涉及50宗殺人案件，更認為他的供詞非常可信。

FBI更為Little設立了網站，當中有他承認犯案經過的片段及受害人的畫像，希望有市民能認得出受害人。而在足本的訪問片段中，Little憶起跟受害人相處的時刻，即面露笑容，一副很是享受的樣子令人感到極為心寒。可惜有些受害人的屍體還未被尋回，如果能夠證實他就是殺死93位受害者的兇手，他將會是歷史上殺人人數最多的連環殺人犯。而負責調查的FBI犯罪分析員Christina Palazzolo接受傳媒訪問時表示多年來Little相信自己不會被捕，因為他認為沒有人會為受害者申冤：「縱使他已在監獄，FBI認為替每位受害者尋求正義是非常重要，必要盡快結案！」

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Little在2012年被捕，在監獄期間，調查人員觀測到他很喜歡畫素描，便提供美術用品給他。後來發現他跟著名連環殺人「殺手小丑」（The Killer Clown）之稱的John Wayne Gacy一樣，喜歡畫人像畫。他每次畫的都是女性畫像，畫像的主角真實得恐怖，有不同年齡、種族、膚色，看到這些畫像都感到很不安。就連記者Sharyn Alfonsi都表示驚訝，直言如果有人給自己一百萬畫早上看到的路人，都不會做得到，而警員則形容Little的記憶力很驚人，更能夠準確地描述離開一個地點的事物。

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畫中人栩栩如生。（網上圖片）

後來，FBI能夠在所有畫像中核實她們為受害人的身份，再根據FBI開設的網站中的訪問片段，Little亦詳盡講述跟受害人的「相處經過」，幾乎跟畫像100%吻合。另外，案件調查人員透露經過各方面的調查和面對面的訪談，他們指每位連環殺人犯都有一套獨特的犯罪手法，而Little就喜歡駕車尋找目標，鎖定「獵物」後就會向她們示好，趁機打暈她們後，再一邊勒死她們一邊自慰，然後棄屍離去，為了捕被追蹤到，他會逃到不同的州份下手。