《Running Man》李光洙慘被全昭旻剝光豬　結實胸肌手瓜意外吸引

明日（9/10）是韓文日，所以韓國SBS綜藝節目《Running Man》星期日（8/10）製作多個以韓文為主題的遊戲應節，又邀請少女時代的Tiffany、gugudan的美娜、黃致列和朴宥娜任嘉賓，與八位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻、池錫辰寓娛樂於教育，不過相信觀眾看畢今集《Running Man》後，記憶最深的必定是李光洙的一身肌肉！

《Running Man》今集嘉賓為（左起）少女時代的Tiffany、朴宥娜、gugudan的美娜和黃致列。（《Running Man》畫面）

《Running Man》製作多個以韓文為主題的遊戲，響應10月9日韓文日。（《Running Man》畫面）

今集《Running Man》其中一個任務要求主持和嘉賓隨意翻開字典某一頁，然後從字典中挑選其中一個詞語，並在拍攝場地附近尋找該詞語的實物。全昭旻抽到「運動服裝」一詞後，竟在李光洙不為意下脫掉他的上衣，而全昭旻的隊友Haha更前來脫掉李光洙的運動背心，令李光洙被迫赤裸上身，不知所措下唯有落荒而逃。雖然李光洙全程用衣服遮住上身，仍隱約可見李光洙的胸肌相當結實，而且手瓜起腱，讓不少《Running Man》觀眾大飽眼福！

全昭旻抽到「運動服裝」一詞後，竟在李光洙不為意下脫掉他的上衣，而全昭旻的隊友Haha更前來脫掉李光洙的背心。（《Running Man》畫面）

雖然李光洙用衣服遮住身體，仍可見他的胸肌和手臂非常結實。（《Running Man》畫面）

李光洙剝光豬過程逐格睇