【金宵大廈】金宵舞廳真實存在過　冰室老闆:當時著西裝先入到

《金宵大廈》自播出以來反應評價極好，劇中情節緊湊，加上劇中演員表現出色，令到觀眾每晚緊貼追看。相信觀眾一定留意到《金宵大廈》的主景，參考了尖沙咀的香檳大廈，原來劇中的金宵舞廳，亦曾有原型出現過，編審羅佩清表示，金宵舞廳參考了當時在香檳大廈的瓊宮酒樓夜總會，夜總會現已結業，現址變為足浴店，不過在香檳大廈半世紀的星座冰室，第四代傳人林先生，就見証著香檳大廈的變遷，他說:「以前呢到真係夜總會，仲有靈異事件發生過.....」

香檳大廈年輕人可能只想到這個曾經是鳯姐勝地，但其實香檳大廈歷史悠久，更是不少人必去的地方，興旺程度絶對不輸蝕給美麗華商場，當中以美食及相機最為著名，星座冰室、陳洪相機更是當中代表。

呢位哥哥於街訪中笑言當年帶唔少朋友去一樓一鳳。（梁碧玲攝）

早前因為TVB《金宵大廈》中的劇集內容有參考到香檳大廈，所以《香港01》特別派記者到香檳大廈為大家介紹一下裡面的店鋪，裡面有幾間鋪頭由1954年便存在直到現今還在經營。而記者選擇了一間餐廳和攝影鋪頭相當有歷史。

香檳大廈是由小業主組成。（梁碧玲攝）

首先記者便去到《星座冰室》，記者已經不是第一次來光顧，題外話，做娛樂記者總會要四處去，有天活動完結後行家們說去吃飯，他們便選擇到《星座冰室》，記者一聽很像香港女生常愛去的Café，於是說一句「好呀」，便跟著去。當時去到第一刻心情是「幻想破滅」，還以為是很童話式的餐廳。

星座冰室老闆笑言現在年輕人也不懂得來。（梁碧玲攝）

說回正題，《星座冰室》是位於香檳大廈的地牢，它是在這裡開最長久的餐廳，從60年代開始營業，已有50多年歷史。現在的老闆林先生已經是第四代。《星座冰室》最出名的是蕃茄麵，相信有幫襯過的食客會品嚐過。原來是蕃茄麵是90年代才推出，當時還沒有流行吃蕃茄麵，可能當年的人還沒有在飲食上注意健康，到2003年出現了一個人人要健康的熱潮，「2003年沙士打後，啲人注意咗健康，我哋再研究，慢慢變成一個健康潮流，之後多咗人食。」

不少遊客會來這裡吃東西，老闆說遊客想體驗當年的舊式生活。（梁碧玲攝）

有追看《金宵大廈》的朋友會知道劇中舞廳的重要性，現實中的香檳大廈在很多年前亦有舞廳的出現。當時候的舞廳原來衣著上是很講究，不是穿普通便服牛仔褲就能進去。林老闆當時候還是年紀很輕，只有幾歲，但作為老闆的兒子，曾有去舞廳體會過一下，他說：「當時候要著西裝先去到，係咪非富則貴我唔知，但佢哋一定要著西裝。舞廳嘅規矩佢哋一定要著旗袍。我細細個成日都偷偷哋去睇下，佢哋都成日請我食糖。」

香檳大廈很多傳奇故事，老闆有空的話，大家也可以找他聊這方面。（梁碧玲攝）

相信讀者會很好奇舞廳裡面會有什麼玩，林老闆很願意公開，他說：「其實都係飲下酒同埋跳下舞，都係呢啲啦。聖誕節會特別少少，幾過癮，會每人有禮品，幾開心架。當時我細路仔，佢哋唔要嘅禮物唔要我哋就會去執。」老闆最後笑言他的童年生活也過得挺豐富。

記者準備去另外一間老店。（梁碧玲攝）

《陳烘相機》在香檳大廈中，絕對是一個超有名的地標，不少外國遊客也會來潮聖一下這間有歷史價值的地方。記者在採訪前一天去到這間店鋪，那天發覺真的不少不同國家遊客來詢問相機。

陳烘相機真係一班攝影迷必去地方。（梁碧玲攝）

世界各地遊客來這裡面買相機其實是一件很普通的事，何解？因為連總統也來幫襯過，其他的便是小人物，陳老闆說：「乜人都有嚟，上至總統下至工作比較低微嘅人都會嚟，佢哋都好鍾意相機。當年捷克斯洛伐克總統都嚟過，點解佢會嚟，可能因為佢小時候有玩古老相機，做咗總統有返以前呢種回憶。我好緊張呀，個幾日有便衣警察嚟巡邏，嚟前一日有五，六架車，我出去接嘅時候見到佢哋身上有槍。」

總統都嚟過幫襯。（梁碧玲攝）

而有部份人印象提到香檳大廈會令人聯想到一樓一鳳，原來一樓一鳳並不是在60年代存在，陳老闆說在中期是90-00年代才出現，當時在這裡的鋪頭也鬧出一些笑造，他說：「當時好多人講笑咁講，你想搵老公呀？去陳烘相機搵都會搵到幾個啦，因為老公想睇相機啲人以為老公去一樓一鳳，當時好多男人都鍾意相機，但畀人會錯意。」

陳老闆同過唔少猛人合照過。（梁碧玲攝）

現在香港的舊式鋪頭越來越少，很多舊式鋪頭被大財團收購，令大家難以看見以前老店的經營模式，大家若想珍惜香港的老店，應該多幫襯一下，雖然收購事情難以避免，但盡做啦，香港人！