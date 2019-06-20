YG娛樂為掩飾T.O.P吸大麻證據送韓瑞希出國？　二人相識過程公開

YG娛樂醜聞不斷爆出，由於關鍵人物T.O.P前女友韓瑞希再次現身，因而令男方三年前吸食大麻的事件再度備受關注。韓國傳媒「Dispatch」今天（20日）再度追撃，貼出證據顯示，YG娛樂三年前早就知道T.O.P吸食大麻，為了掩蓋時間把韓瑞希送到美國，同一時間T.O.P主動認識女方的短信內容也被公開。

今天韓國傳媒「Dispatch」公開一份警方於2017年韓瑞希錄取的口供，當中提及2016年12月她曾在美國逗留3個月的原因。韓瑞希講到當時YG娛樂方要求她離開韓國，可是她沒有立即出發，直至12月9日才在公司的催促下出發到洛杉磯，並指出：「本來預計停留約一個月，並於今年（2017年）一月回國。可是由於2月9日是T.O.P入伍的日子，所以公司叫我在國外休息多一兩個月。」

Dispatch公開YG娛樂2016年12月，要求韓瑞希離開韓國的證據。（Viu《K1頭條》提供）

送韓瑞希出國 冀減低對BIGBANG推出新碟

韓瑞希飛到美國的4天後，BIGBANG發行專輯《MADE》，因此爆出YG娛樂疑似怕女方生事，阻礙到組合活動而讓她「流放」在外國，「Dispatch」指出YG娛樂的舉動的確有意隱瞞證據。同一時間，「Dispatch」亦公開了T.O.P和韓瑞希二人相識的經過。聊天紀錄中可見，T.O.P表示在清潭洞一咖啡店見到女方後，得到了她的聯絡方法並開展對話。對話中可見，多數都是T.O.P主動聯繫女方，甚至在凌晨時分也持續對話。其後兩人發展成戀人關係，一同吸食大麻的消息亦傳到YG娛樂人士的耳中。

T.O.P於2017年7月，因吸食大麻被判刑期10個月，緩刑兩年，以及罰款12,000韓元。（視覺中國）

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前社長梁鉉錫指報道沒根據

對於「Dispatch」的爆料，前YG娛樂社長梁鉉錫發表聲明否認事件。他講到傳媒報道的內容只是舉報人的單方主張，並沒有事實根據。他更講到希望媒體不要再進行擴展性的報道，表示所有事實應通過調查機關確認，將在今後得以公開。而T.O.P將於下月8日退伍，相信也會成為傳媒追訪的目標。

T.O.P前女友韓瑞希出名多事，未知是否刻意爆料呢？（IG/@hxxsxxhee）

按圖了解YG娛樂掩T.O.P吸大麻證據時間線：