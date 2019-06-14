WINNER李昇勳與B.I吸毒有關？　曾以秘密信息約T.O.P前女友韓瑞希

日前（12日）前iKON隊長B.I被韓國傳媒爆出吸毒和購買毒品後，昨天又再有消息指，原來所屬公司YG娛樂三年前曾介入調查，疑通過與警方的勾結平息事件。後來又有證據指，與B.I討論毒品的A某是曾於T.O.P一起吸食過大麻的前女友韓瑞希。今天韓媒更再爆料，連WINNER李昇勳也捲入事件？

YG娛樂醜聞又再升溫，韓國傳媒Dispatch表示聯絡到A某，亦即是T.O.P的前女友韓瑞希。女方講到2016年6月1日，李昇勳透過秘密信息聯絡自己，並問到最近有否與B.I見面。李昇勳接著說有重要的事情，要約她到YG娛樂附近見面並請韓瑞希致電一個陌生電話，對話中李勝勳曾講到：「B.I在公司毒品檢查時被抓到，說是和妳一起吸。」可是出來見面時，反而由公司專門處理事件的K某，代李勝勳與韓瑞希見面，更講到「B.I的事情是秘密，出事就聯絡我。」

韓瑞希向Dispatch提供與WINNER李昇勳的秘密信息。（微博/@韓國me2day）

按圖了解事件：

同年8月22日，韓瑞希因吸毒被召喚調查亦向警方供出B.I的事件。離開警局後，她隔天立即被YG娛樂社長梁鉉錫召見。韓瑞希向記者透露，當時梁鉉錫擔心被錄音搶走她的手機，更講到討厭公司的藝人接受調查。他又恐嚇韓瑞希「你是想留在娛樂圈的孩子，我要毀掉你很容易」，然後她在之後的調查中連續改兩次供詞。梁鉉錫方承認見面時，的確有沒收韓瑞希電話，可是他強調B.I從來沒有對毒品出現陽性反應，告訴女方或可能會觸犯誣告罪，至於韓瑞希改口供只是出於害怕。

就連WINNER捲入事件，未知李昇勳聯絡韓瑞希的用意是甚麼呢？（IG/@maetamong）

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當時有份進行調查的警員透露，其後梁鉉錫為韓瑞希安排律師，調查期間一直在旁阻止，指導她的供詞。因此第二次調查中，韓瑞希由原本「李昇勳發現B.I吸毒後致電我」改成「李昇勳也不清楚具體事件，所謂毒品檢測並不準確」。第三次調查中，韓瑞希再把供詞改成「李昇勳問我B.I是否吸大麻，我回應沒聽過，李昇勳也對事情不了解」。然而事件過去三年後，仍處於緩刑期間的韓瑞希，因近日Burning Sun夜店醜聞而覺得不憤，所以進行了匿名舉報。

進行公益舉報的正是T.O.P前女友韓瑞希！（IG/@hxxsxxhee）