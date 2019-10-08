陳冠希IG曬火箭隊球衣照片　遭內地網民質疑撐莫利：請刪除照片！

美國NBA火箭隊總經理Daryl Morey（港譯：莫利；內地譯：莫雷）日前在個人Twitter帳號公開支持香港人追隨自由的言論，引起大批內地網民不滿，引起一片罵聲，大批內地藝人亦相繼在微博表態拒絕出席NBA活動。身為火箭隊球迷的陳冠希（Edison）亦因為在Instagram上分享一張穿着火箭隊球衣的照片，而被內地網民質疑他支持香港，留言叫他將照片刪除。

美國NBA火箭隊總經理Daryl Morey（港譯：莫利；內地譯：莫雷）日前在個人Twitter帳號公開支持香港人追隨自由的言論，引起大批內地網民不滿。（Twitter：@dmorey）

內地網民翻出Edison一張穿着代表姚明的11號火箭球衣的照片，留言質問他為何至今仍然不刪除這張「問題照」，質疑他「曲線」支持Daryl Morey的言論。另外，亦有香港網民認為Edison此舉是為港人發聲，大讚他有正義感，是一位良心藝。然而，Daryl Morey是於上周六（5/10）發表支持香港的言論，而Edison這張照片則是於上月27日上載，相信Edison並沒有任何支持Daryl Morey的言論的意思。

（微博：@edc陳冠希）

因為Daryl Morey的言論，導致火箭隊隨即成為內地網民的箭靶，贊助商、各大體育媒體紛紛揚言要封殺球隊，包括央視體育發聲明宣布停播季前賽，亦有大批內地藝人包括吳謹言、李易峰、范丞丞等均發聲明表示「中國主權不容侵犯」，宣布不參加明日（9日）在上海舉辦的NBA球迷之夜，以示對火箭隊的不滿。