唐綺陽成「星座國師」原因曝光？　呻配音冇安全感：一病就有影響

《愛登士家庭》（The Addams Family）首部動畫電影登上大銀幕啦！中文版特別邀請曾經擔任過配音員、現在是占星界的權威唐綺陽老師來聲演《愛登士家庭》中氣質最高冷的母親「Morticia」，以及成長於配音世家的新生代實力派演員陳妤，詮釋《愛登士家庭》中喜歡惡作劇的女兒一角「Wednesday」。

唐綺陽不僅是位星座專家，亦是愛貓之人，曾經將愛貓照片作為星座運程的配圖。（Facebook@唐綺陽占星幫）

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唐老師表示回想過去當配音員時，時常會感到沒有安全感，這種只靠天賦的工作，一想到只要感冒生病或稍有年紀，都會影響到自己的工作。因此慢慢開始培養自己的占卜占星的興趣，後來因緣際會下漸漸打出知名度，越來越多電視節目找她，她也樂於將能力和興趣結合，並愛上當星座老師，且是靠自己的能力獲得工作上的成就感，並讓她成為大家的依賴，得到大家的肯定讓大家尊稱她「國師」，這就是她最好的禮物。

唐綺陽成為「星座國師」前曾擔任配音員。（IG@jessetang11）

此外，習慣與觀眾交流並且聲音擁有高度說服力，在鏡頭前非常具親和力的唐老師，這次用聲音詮釋「Morticia」一角，對她來說竟會是一大挑戰？唐老師透漏，這次英文版的「Morticia」是女神查理絲花朗（Charlize Theron）配音，以至於在錄音過程中一直被聲音導演要求「Morticia」的聲音要比平常認定的高冷還要再更高冷，比跩還要在更跩，經過好幾次的聲音模擬和修正，終於在最後才被導演認可，化聲為高冷優雅的女神「Morticia」。唐老師在解析「Morticia」的個性時提到，雖然「Morticia」是個高傲不可一世的姿態，但她其實是外冷內熱的天蠍座女生，她對家庭和丈夫都是全心全意的付出，完全是個好媽媽、好老婆，但老師也開玩笑說，雖然「Morticia」是個高傲的女人，但天蠍座的個性讓她愛上看起來沒有什麼個性的「Gomez」，畢竟天蠍座看走眼的機率很高，所以只要愛上那個人就會自己美化對象。

「Morticia」（左）由唐綺陽聲演。（《愛登士家庭》劇照）

陳妤則幫「Wednesday」配音，讓她難得有機會與擔任聲音導演的爸爸合作，但談到這次配音的過程，陳妤害怕表示下次不敢再跟爸爸一起工作，因為爸爸對自己女兒的要求格外嚴格，感覺在錄音室兩個人關係很緊蹦，壓力超大。再者，因為「Wednesday」的個性跟自己有點不同，「Wednesday」是個藐視一切，非常不可一世而且相當有自信的人，那自己的個性則是很容易猶豫，連在做訪問回答問題的時候也會想很久，有點調皮；這次英文版的「Wednesday」是Chloë Moretz配音，她的聲音乍聽之下好像很平沒有什麼明顯的情緒起伏，但實際開始配音的時候，才聽出來有很細膩的聲音轉折，光是這點就讓我從中學習到許多配音技巧，和演戲比較起來，演戲時的聲音還可以藉由肢體動作和表情來傳達，但配音就不能用直球式或浮誇的聲音去演出，對我來說這次的配音真的很有挑戰性。

陳妤則為「Wednesday」（左）配音。（《愛登士家庭》劇照）

唐老師和陳妤都一致大力推薦這部動畫片，兩位皆表示在配音的過程中不停地被台詞和劇情逗笑，每一個畫面都能暗藏笑點，電影中大量的黑色幽默相信無論是大人小孩也一定都會很喜歡。唐老師更特別提到，透過這次配音才更了解到，動畫中的每一個畫面、每一句台詞都有存在的意義，非常難能可貴，值得全家大小進戲院欣賞《愛登士家庭》的怪怪魅力。

《愛登士家庭》將於10月31號上映。（《愛登士家庭》宣傳照）

詭異又怪奇、神秘又怪僻，一直以來備受喜愛的《愛登士家庭》將在今年萬聖節重返江湖，以全新姿態登上大銀幕，超經典《愛登士家庭》在首部動畫電影裡，Gomez、Morticia、Pugsley、Wednesday、Uncle Fester和Grandmama，將攜手一票生動角色合力勾起我們對這個地表最古怪家族的經典回憶。

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